ua en ru
Ср, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Росія вдвічі збільшить фінансування телепропаганди у 2026 році, - ЦПД

Середа 01 жовтня 2025 05:50
UA EN RU
Росія вдвічі збільшить фінансування телепропаганди у 2026 році, - ЦПД Фото: витрати у 2026 році сягнуть 1,27 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У 2026 році Росія витратить на телепропаганду вдвічі більше коштів, аніж планувалося. Гроші підуть на розважальні канали та кремлівські мовники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

"Витрати російського бюджету на державні телеканали у 2026 році сягнуть 106,4 млрд рублів (1,27 млрд доларів). Це на 54% більше, ніж планувалося раніше, і навіть перевищує показники поточного року", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД зазначили, що найбільше зростання буде для розважальних та другорядних федеральних телеканалів. Зокрема, "субсидії зросли більш ніж вдвічі".

Також значно збільшено й бюджети основних кремлівських мовників. Серед них телеканал "Первый", "Россия 1", НТВ та інші.

"Загалом у 2026-2028 роках кремль планує витратити на телепропаганду майже 246 млрд рублів (2,93 млрд доларів)", - інформує Центр протидії дезінформації.

Там додали, що на тлі рекордного дефіциту бюджету і економічних проблем, викликаних війною та санкціями, РФ скорочує соціальні витрати та підвищує показники поточного року. Проте водночас, російський уряд продовжує "щедро" фінансувати пропаганди.

"Для Кремля медійна машина - ключовий інструмент утримання контролю. Саме завдяки їй російське суспільство готове миритися зі злиднями, йти на фронт і підтримувати агресивну політику Путіна, яка руйнує саму Росію", - резюмували у ЦПД.

У Росії проблеми з економікою

Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський заявив, що у РФ є проблеми з економікою, але Москва продовжує фінансувати війну за рахунок продажу енергоресурсів.

За його словами, якщо цих грошей не буде, тоді зменшуватиметься соцпідтримка росіян, що їм не сподобається. І це саме те, чого бояться в Кремлі.

Більш того, на початку вересня глава російського Сбербанку Герман Греф заявив, що в другому кварталі 2025 року економіка РФ фактично зупинилася. Він додав, що спостерігається стан "технічної стагнації".

У той же час сам глава Кремля Володимир Путін поки що заперечує припинення зростання економіки Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні Пропагандист
Новини
Атака на Дніпро. Кількість постраждалих збільшилася до 28, серед них - двоє дітей
Атака на Дніпро. Кількість постраждалих збільшилася до 28, серед них - двоє дітей
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен