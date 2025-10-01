Росія вдвічі збільшить фінансування телепропаганди у 2026 році, - ЦПД

У 2026 році Росія витратить на телепропаганду вдвічі більше коштів, аніж планувалося. Гроші підуть на розважальні канали та кремлівські мовники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

"Витрати російського бюджету на державні телеканали у 2026 році сягнуть 106,4 млрд рублів (1,27 млрд доларів). Це на 54% більше, ніж планувалося раніше, і навіть перевищує показники поточного року", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД зазначили, що найбільше зростання буде для розважальних та другорядних федеральних телеканалів. Зокрема, "субсидії зросли більш ніж вдвічі".

Також значно збільшено й бюджети основних кремлівських мовників. Серед них телеканал "Первый", "Россия 1", НТВ та інші.

"Загалом у 2026-2028 роках кремль планує витратити на телепропаганду майже 246 млрд рублів (2,93 млрд доларів)", - інформує Центр протидії дезінформації.

Там додали, що на тлі рекордного дефіциту бюджету і економічних проблем, викликаних війною та санкціями, РФ скорочує соціальні витрати та підвищує показники поточного року. Проте водночас, російський уряд продовжує "щедро" фінансувати пропаганди.

"Для Кремля медійна машина - ключовий інструмент утримання контролю. Саме завдяки їй російське суспільство готове миритися зі злиднями, йти на фронт і підтримувати агресивну політику Путіна, яка руйнує саму Росію", - резюмували у ЦПД.