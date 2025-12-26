ua en ru
РФ посилює контроль над соцмережами: блогерів змусять поширювати пропаганду

Росія, П'ятниця 26 грудня 2025 05:29
РФ посилює контроль над соцмережами: блогерів змусять поширювати пропаганду Ілюстративне фото: Кремль збільшує частку пропаганди (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Раді Федерації РФ блогерів на законодавчому рівні змусять поширювати пропагандистську рекламу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Законопроєкт передбачає обов'язкове розміщення реклами "традиційних цінностей", "патріотизму", "культури" тощо на всіх великих інтернет-платформах в обсязі не меншому ніж 5% від усієї реклами.

Крім того, розміщати таку рекламу будуть зобов'язані всі власники великих публічних каналів та акаунтів у соцмережах.

"Ця ініціатива - черговий крок на шляху встановлення повного контролю Кремля над соцмережами та блогерами на території РФ", - вважають у ЦПД.

У Центрі нагадують, що від початку повномасштабного вторгнення влада РФ системно залучає блогерів до публічного виправдання бойових дій Росії на території України та просування пропагандистських наративів.

"Тим, хто не погоджується працювати в інтересах Кремля, загрожує покарання аж до реальних тюремних строків за поширення "фейків про збройні сили РФ", - повідомляють у ЦПД.

Фейки від російської пропаганди

Раніше РБК-Україна писало про посилення контролю над мешканцями Криму - там інтернет можуть відключити без попередження.

В ЦНС повідомляють, що силові структури наполягають на відключеннях у "незручні періоди" - під час обстрілів, резонансних подій або зростання соціального невдоволення. Мобільний інтернет розглядають як ризик через можливість швидкої самоорганізації населення, фіксації зловживань і поширення неофіційної інформації.

До цього ЦПД повідомляв, що російська пропаганда продовжує кампанію з дискредитації українських військових. Зокрема у мережі з'являються фейки, в яких військовослужбовці ЗСУ стають героями кримінальних новин.

В інтернет-пабліках поширюється "новина", начебто військовий у Чернівцях вистрілив у ногу та жорстоко побив пенсіонера за спілкування російською мовою. Насправді в Чернівцях стався побутовий конфлікт між двома чоловіками, ніхто не постраждав.

Крім того, в мережі TikTok поширюється відео про начебто "масову здачу в полон українських військових у районі Покровська". Ці ролики створені за допомогою штучного інтелекту, наголошують у ЦПД.

Російська Федерація Пропагандист блоггер
