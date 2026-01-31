ua en ru
Сб, 31 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

ВОТ Херсонщины без украинского телевидения: оккупанты блокируют информацию

Временно оккупированные территории Украины, Суббота 31 января 2026 01:35
UA EN RU
ВОТ Херсонщины без украинского телевидения: оккупанты блокируют информацию Иллюстративное фото: ТОТ осталась без украинского телевидения (Freepik)
Автор: Марина Балабан

На временно оккупированной Херсонщине российская администрация фактически ввела информационную изоляцию для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Сначала оккупанты под принуждением изымали украинские спутниковые антенны, заставляя людей отказываться от украинского телевидения и пользоваться комплектами "Русский мир", сообщают в Центре.

Сейчас же жители региона более шести месяцев остаются без сигнала вообще: антенны есть, трансляций нет, а обращения населения игнорируются.

По данным источников ЦНС, это не технический сбой, а сознательно организованная операция с целью изоляции людей от альтернативной информации.

"Цель проста - лишить жителей любой альтернативной картины мира и загнать их в вакуум, где остаются только кремлевские телеграм-каналы с фейками и уличная пропаганда", - уверены аналитики.

Параллельно продолжаются рейды и проверки домов и дворов: оккупанты ищут украинские антенны или попытки самостоятельно подключиться к сигналу. Населению угрожают штрафами, внесением в "профилактические базы" и визитами силовиков.

"Фактически регион переводят в режим информационной тюрьмы, где доступ к правде наказывается", - констатируют в ЦНС.

Усиление роспропаганды

Ранее сообщалось, что в 2026 году Россия потратит на телепропаганду вдвое больше средств, чем планировалось. Деньги пойдут на развлекательные каналы и кремлевские вещатели - телеканал "Первый", "Россия 1", НТВ и другие.

Всего в 2026-2028 годах кремль планирует потратить на телепропаганду почти 246 млрд рублей (2,93 млрд долларов).

В то же время РФ усиливает контроль над соцсетями: блогеров на законодательном уровне заставят распространять пропаганду.

Законопроект предусматривает обязательное размещение рекламы "традиционных ценностей", "патриотизма", "культуры" и т.д. на всех крупных интернет-платформах в объеме не менее 5% от всей рекламы. Кроме того, размещать такую рекламу будут обязаны все владельцы крупных публичных каналов и аккаунтов в соцсетях.

Также РБК-Украина писало об усилении контроля над жителями Крыма - там интернет могут отключить без предупреждения.

В ЦНС сообщают, что силовые структуры настаивают на отключениях в "неудобные периоды" - во время обстрелов, резонансных событий или роста социального недовольства. Мобильный интернет рассматривают как риск из-за возможности быстрой самоорганизации населения, фиксации злоупотреблений и распространения неофициальной информации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
Новости
Мерц скептически отреагировал на идею европейских миротворцев в Украине, - Politico
Мерц скептически отреагировал на идею европейских миротворцев в Украине, - Politico
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве