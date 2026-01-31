ВОТ Херсонщины без украинского телевидения: оккупанты блокируют информацию

На временно оккупированной Херсонщине российская администрация фактически ввела информационную изоляцию для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Сначала оккупанты под принуждением изымали украинские спутниковые антенны, заставляя людей отказываться от украинского телевидения и пользоваться комплектами "Русский мир", сообщают в Центре.

Сейчас же жители региона более шести месяцев остаются без сигнала вообще: антенны есть, трансляций нет, а обращения населения игнорируются.

По данным источников ЦНС, это не технический сбой, а сознательно организованная операция с целью изоляции людей от альтернативной информации.

"Цель проста - лишить жителей любой альтернативной картины мира и загнать их в вакуум, где остаются только кремлевские телеграм-каналы с фейками и уличная пропаганда", - уверены аналитики.

Параллельно продолжаются рейды и проверки домов и дворов: оккупанты ищут украинские антенны или попытки самостоятельно подключиться к сигналу. Населению угрожают штрафами, внесением в "профилактические базы" и визитами силовиков.

"Фактически регион переводят в режим информационной тюрьмы, где доступ к правде наказывается", - констатируют в ЦНС.