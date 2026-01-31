ВОТ Херсонщины без украинского телевидения: оккупанты блокируют информацию
На временно оккупированной Херсонщине российская администрация фактически ввела информационную изоляцию для населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Сначала оккупанты под принуждением изымали украинские спутниковые антенны, заставляя людей отказываться от украинского телевидения и пользоваться комплектами "Русский мир", сообщают в Центре.
Сейчас же жители региона более шести месяцев остаются без сигнала вообще: антенны есть, трансляций нет, а обращения населения игнорируются.
По данным источников ЦНС, это не технический сбой, а сознательно организованная операция с целью изоляции людей от альтернативной информации.
"Цель проста - лишить жителей любой альтернативной картины мира и загнать их в вакуум, где остаются только кремлевские телеграм-каналы с фейками и уличная пропаганда", - уверены аналитики.
Параллельно продолжаются рейды и проверки домов и дворов: оккупанты ищут украинские антенны или попытки самостоятельно подключиться к сигналу. Населению угрожают штрафами, внесением в "профилактические базы" и визитами силовиков.
"Фактически регион переводят в режим информационной тюрьмы, где доступ к правде наказывается", - констатируют в ЦНС.
Усиление роспропаганды
Ранее сообщалось, что в 2026 году Россия потратит на телепропаганду вдвое больше средств, чем планировалось. Деньги пойдут на развлекательные каналы и кремлевские вещатели - телеканал "Первый", "Россия 1", НТВ и другие.
Всего в 2026-2028 годах кремль планирует потратить на телепропаганду почти 246 млрд рублей (2,93 млрд долларов).
В то же время РФ усиливает контроль над соцсетями: блогеров на законодательном уровне заставят распространять пропаганду.
Законопроект предусматривает обязательное размещение рекламы "традиционных ценностей", "патриотизма", "культуры" и т.д. на всех крупных интернет-платформах в объеме не менее 5% от всей рекламы. Кроме того, размещать такую рекламу будут обязаны все владельцы крупных публичных каналов и аккаунтов в соцсетях.
Также РБК-Украина писало об усилении контроля над жителями Крыма - там интернет могут отключить без предупреждения.
В ЦНС сообщают, что силовые структуры настаивают на отключениях в "неудобные периоды" - во время обстрелов, резонансных событий или роста социального недовольства. Мобильный интернет рассматривают как риск из-за возможности быстрой самоорганизации населения, фиксации злоупотреблений и распространения неофициальной информации.