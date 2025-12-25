ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

В Криму посилюють контроль: інтернет відключають без попередження

Крим, Четвер 25 грудня 2025 22:33
В Криму посилюють контроль: інтернет відключають без попередження Фото: відключення інтернету в Криму стає регулярним інструментом контролю окупантів (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

В окупованому Криму відключення та уповільнення мобільного інтернету планують зробити постійною практикою. Окупаційна влада пояснює це "безпекою", тоді як насправді йдеться про посилення контролю над населенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"В окупованому Криму відключення або уповільнення мобільного інтернету перестає бути тимчасовим заходом і стає елементом постійної політики управління", - заявив очільник півострова Сергій Аксьонов.

Він пояснює такі обмеження "міркуваннями безпеки" та протидією загрозам у період так званої "спеціальної військової операції".

За даними джерел ЦНС, реальна мета цих рішень - контроль над населенням, а не захист від пропаганди. Доступ до інтернету може обмежуватися без чітких строків, критеріїв чи пояснень, що створює стан постійної невизначеності.

В ЦНС повідомляють, що силові структури наполягають на відключеннях у "незручні періоди" - під час обстрілів, резонансних подій або зростання соціального невдоволення.

Мобільний інтернет розглядають як ризик через можливість швидкої самоорганізації населення, фіксації зловживань і поширення неофіційної інформації.

Такі обмеження вже призводять до складнощів у доступі до екстрених служб, медицини, фінансових сервісів та незалежних новин, а в умовах окупації інтернет перетворюється на інструмент репресивно-профілактичної політики.

Раніше ЦНС фіксував подібну практику у тимчасово окупованих Лисичанську, Сіверськодонецьку та Рубіжному, де зв’язок штучно відключався не через технічні проблеми, а як частина інформаційної блокади.

Цифрові обмеження інтегруються як необхідний елемент управління та контролю над інформаційним простором, переводячи населення Криму в режим керованої ізоляції та повної залежності від офіційного порядку денного.

Каральні заходи окупантів в Криму

Нагадаємо, що нещодавно в окупованому Сімферополі розпочалися "військові навчання", під прикриттям яких місто знову переводять у режим контрольованої "військової зони".

Водночас окупанти продовжують масові обшуки та затримання кримських татар - жертвами репресій стають мирні жінки, матері та студентки.

За даними підпільного партизанського руху спротиву, у депо Сімферополя окупанти побили та затримали двох майстрів Кримської залізниці.

На початку грудня російські силовики провели обшук у будинку кримськотатарської журналістки Ленори Дюльбер у Судаку, вивезли її до Сімферополя та вилучили техніку й документи. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров підтвердив затримання Дюльбер і зазначив, що такі обшуки стали звичною практикою в окупованому Криму.

