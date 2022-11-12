ua ru
Сб, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тортури та поховання. Кулеба розповів, що можуть виявити ЗСУ у звільненому Херсоні

Новость на русском →
Субота 12 листопада 2022 13:58
Тортури та поховання. Кулеба розповів, що можуть виявити ЗСУ у звільненому Херсоні Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час саміту АСЕАН міністр закордонних справ Дмитро Кулеба застеріг колег про жахи російської окупації, які виявили після звільнення земель. Херсон може не стати виключенням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Кожного разу, коли ми звільняємо шматок нашої території, коли ми входимо в місто, звільнене від російської армії, ми знаходимо кімнати тортур і масові поховання з цивільними особами, закатованими і вбитими російською армією в ході окупації цих територій. Нелегко говорити з такими людьми", - заявив Кулеба.

Водночас міністр додав, що кожна війна закінчується дипломатією, у зв'язку з чим Росія зобов'язана сумлінно віднестись до цього.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 11 листопада, українські воїни зайшли до Херсона. Також наші герої звільнили Снігурівку - останнє місто Миколаївської області, яке було під контролем росіян.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, Росія повністю знищила всю енергетичну систему Херсона. Її мають намір відновити найближчим часом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МИД Украины Дмитро Кулеба Війна в Україні Херсон Херсонська область Російська Федерація
NEWS
Аварійні відключення. У Києві та 8 областях екстрено вимикатимуть світло: список
Аварійні відключення. У Києві та 8 областях екстрено вимикатимуть світло: список
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі