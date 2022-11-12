Пытки и погребения. Кулеба рассказал, что могут обнаружить ВСУ в освобожденном Херсоне
Во время саммита АСЕАН министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предостерег коллег об ужасах российской оккупации, обнаружившихся после освобождения земель. Херсон может не стать исключением.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Каждый раз, когда мы освобождаем кусок нашей территории, когда мы входим в город, освобожденный от российской армии, мы находим комнаты пыток и массовые захоронения с гражданскими лицами, замученными и убитыми российской армией в ходе оккупации этих территорий. Нелегко говорить с такими людьми" , - заявил Кулеба.
В то же время, министр добавил, что каждая война заканчивается дипломатией, в связи с чем Россия обязана добросовестно отнестись к этому.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 11 ноября, украинские воины зашли в Херсон. Также наши герои освободили Снигиревку - последний город Николаевской области, который был под контролем россиян.
По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, Россия полностью уничтожила всю энергетическую систему Херсона. Ее намерены восстановить в ближайшее время.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.