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Пытки и погребения. Кулеба рассказал, что могут обнаружить ВСУ в освобожденном Херсоне

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Суббота 12 ноября 2022 13:58
Пытки и погребения. Кулеба рассказал, что могут обнаружить ВСУ в освобожденном Херсоне Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время саммита АСЕАН министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предостерег коллег об ужасах российской оккупации, обнаружившихся после освобождения земель. Херсон может не стать исключением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Каждый раз, когда мы освобождаем кусок нашей территории, когда мы входим в город, освобожденный от российской армии, мы находим комнаты пыток и массовые захоронения с гражданскими лицами, замученными и убитыми российской армией в ходе оккупации этих территорий. Нелегко говорить с такими людьми" , - заявил Кулеба.

В то же время, министр добавил, что каждая война заканчивается дипломатией, в связи с чем Россия обязана добросовестно отнестись к этому.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 11 ноября, украинские воины зашли в Херсон. Также наши герои освободили Снигиревку - последний город Николаевской области, который был под контролем россиян.

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, Россия полностью уничтожила всю энергетическую систему Херсона. Ее намерены восстановить в ближайшее время.

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