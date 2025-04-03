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Україна, схоже, вирішила проблему нестачі солдатів, - генерал НАТО

Вашингтон, Четвер 03 квітня 2025 19:56
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Україна, схоже, вирішила проблему нестачі солдатів, - генерал НАТО Фото: Крістофер Каволі, головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі (flickr by Secretary of Defense Public Affairs)
Автор: Іван Носальський

Україні вдалося вирішити проблему нестачі солдатів для оборони від російського вторгнення. Зокрема, цьому сприяло зниження мобілізаційного віку.

Як передає РБК-Україна, про це під час слухань у комітеті Сенату США зі збройних сил заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі.

"Українці зі свого боку зайняли дуже сильні оборонні позиції, добре укріплені, і, схоже, вони вирішили деякі зі своїх проблем з живою силою, які були особливо гострими минулої осені", - зазначив Каволі.

За його словами, Україна збільшила резерв людей, доступних для мобілізації. Також було збільшено резерв тих, хто доступний для добровільного набору. При цьому військовому командуванню вдалося ефективно вивести людей зі штабів на передову.

Зниження мобілізаційного віку

Нагадаємо, навесні минулого року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачав зниження мобілізаційного віку в Україні з 27 років до 25 років.

Також кілька місяців тому українцям віком від 18 до 24 років запропонували підписати особливий контракт із ЗСУ. У його рамках молоді хлопці можуть отримати за рік служби винагороду в розмірі 1 млн гривень. Також щомісяця їм виплачуватимуть зарплату.

До слова, наприкінці минулого року американські чиновники неодноразово заявляли про те, що Україні потрібно знизити мобілізаційний вік до 18 років, тому що їй нібито не вистачає солдатів. Президент Володимир Зеленський відкинув таку пропозицію.

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