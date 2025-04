Трамп розпочав глобальну торгівельну війну: що відомо

Під час виступу у Вашингтоні біля Білого дому Трамп оголосив, що застосує щонайменше 10% мита для всіх експортерів до США, та ще більші мита для приблизно 60 країн, щоб протистояти великим торговим дисбалансам зі Штатами.

До такого переліку входять деякі з найбільших торговельних партнерів США, такі як Європейський Союз, Японія, В'єтнам, а також Китай. Останній зараз стикається з митом, яке перевищує 50%.

Крім того, Трамп оголосив надзвичайний стан у США у зв'язку з розміром торгового дефіциту, що дозволяє йому використовувати спеціальні повноваження для встановлення тарифів.

Також президент США оголосив про введення 25% мита для всіх іноземних автовиробників.

Зазначимо, щодо України запроваджують окремий тариф на імпорт у розмірі 10%.

Нові взаємні тарифи набудуть чинності з 9 квітня. Між тим мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня.

Загалом в оприлюдненому Білим домом переліку, до яких застосовуватимуться нові мита, вказані 183 країн та Європейський Союз. Нижче наведено деякі з них, та додамо загальний список у фото-таблиці.

Варто зазначити, що наразі нові тарифні заходи не стосуються Канади та Мексики, які залучені в окрему суперечку щодо тарифів із США.

Крім того, США не застосовуватимуть нові мита на деяку продукцію: серед них автомобілі, окремі вироби зі сталі/алюмінію та авто/автозапчастини, напівпровідники, пиломатеріали, злитки, мідь, фармацевтичні препарати, енергія та інші певні корисні копалини, які недоступні у США.

Додамо, що взаємні мита з боку США не поширюються на Білорусь, Кубу, Росію та КНДР.

Міністр фінансів США Скотт Бессент вже підтвердив, що для Китаю буде тариф у 54% (34% оголошені додаються до вже існуючих 20%, які Трамп уже запровадив цього року у зв'язку з торгівлею фентанілом).

Це означає, що багато китайського імпорту стикаються з тарифами, що перевищують 50%. Згідно з оцінками Bloomberg Economics, вони достатньо високі, щоб знищити більшу частину торгівлі між США та Китаєм до кінця цього десятиліття.

Трамп також оголосив, що припинить безмитну доставку невеликих посилок з Китаю за так званим виключенням de minimis.

Що стосується близьких американських партнерів в Азії, то для Японії та Південної Кореї запроваджуються взаємні ставки в середньому в 20%, тобто майже вдвічі більше, ніж для В'єтнаму.

Західні оглядачі назвали такий крок з боку американського лідера "драматичною ескалацією торгівельної війни Трампа". Як пише Bloomberg, це, ймовірно, спричинить негайну відповідь з боку інших країн.

При цьому глава Мінфіну США Скотт Бессент після виступу Трампа закликав інші країни не застосовувати контрзаходи, порадив "не мститися", та натякнув, що мита можуть бути збільшені.

Тут варто зазначити, що президент США допустив можливість зниження тарифних ставок, якщо торгові партнери вживуть заходів, які сприятимуть американському експорту. Трамп закликав іноземних лідерів "скасувати власні тарифи, зняти бар'єри" та "не маніпулювати своїми валютами".

Європейський Союз, який підпадає під 20% мито, готує надзвичайні заходи у відповідь для захисту своєї економіки,

Зокрема, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн вранці у своєму виступі, що транслювалося в акаунті на Х, заявила, що рішення Штатів про універсальні тарифи завдає шкоди споживачам у світі, бізнесу, та особливо - трансатлантичним економічним відносинам.

За її словами, Європейська комісія вже завершує розробку 1-го пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, та готується до додаткових дій, якщо не допоможе дипломатія.

The universal tariffs announced by the US are a major blow to businesses and consumers worldwide.



Europe is prepared to respond.



We'll always protect our interests and values.

We're also ready to engage.



And to go from confrontation to negotiation ↓ https://t.co/WbXqsN4ZX7