На одному з ринків Києва стався вибух: є загиблі (фото)

На ринку "Юність" у Деснянському районі Києва стався вибух 3 квітня. Загинули дві людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

"Інформація про вибух надійшла сьогодні до Деснянського управління поліції. На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та медиків", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху загинули двоє людей. Наразі всі обставини події встановлюються. На місці продовжують працювати профільні служби.



Кадри з місця вибуху на ринку в Києві 3 квітня (t.me/gunpKyiv)

Пізніше, як уточнили в КМДА, вибух стався на ринку "Юність" у Деснянському районі. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон.