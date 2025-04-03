До ініціативи щодо контингенту для України можуть долучитися 10-12 країн, - Паліса
Присутність військового контингенту інших країн в Україні необхідна для гарантування безпеки. Наразі відомо про понад 10 країн, які можуть взяти участь у формуванні такої місії.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За словами Паліси, зараз питання контингенту та його формування обговорюється із союзниками. Він пояснив, що здебільшого обговорюють такі аспекти: повноваження та порядок дій у різних доменах - сухопутному, морському, повітряному.
Україна, за словами заступника голови ОПУ, зацікавлена в максимально ефективній присутності партнерів у кожному з цих напрямків.
Він зауважив, що незалежно, чи то буде Франція, Британія чи будь-яка інша раїна, кожен підрозділ, який розгортається навіть на умовно дружній території, повинен:
- мати систему ППО для захисту з повітря;
- забезпечити надійне логістичне розгортання;
- мати засоби радіоелектронної боротьби;
- координувати взаємодію з авіаційною компонентою;
- у випадку військово-морської присутності - гарантувати захист і охорону морських сил.
"Це комплексне питання, яке потребує ретельного планування з урахуванням багатьох факторів. Саме над цим зараз і ведеться робота", - наголосив Паліса.
Зараз, за даними Паліса, в Україні готуються до зустрічі щодо контингенту військових інших країн. Він зауважив, що Україна очікує присутності 10-12 країн. Серед них будуть Британія, Франція, країни Балтії та країни Північної Європи.
"Зустріч, про яку йдеться, - це перша з такого роду. Найближчим часом запланована ще одна - вже у більш технічному форматі. Там, сподіваюся, всі питання будуть обговорені глибше та детальніше. Ми чудово розуміємо, що для ухвалення подібних рішень необхідна синхронізація як військової, так і політичної складової", - повідомив він.
Паліса також пояснив, чому наразі Україна веде переговори насамперед із Францією та Британією.
"Тому, що саме ці країни висловили готовність взяти на себе лідерство в цьому процесі", - підкреслив заступник керівника ОП.
Він додав, що найважливішим зараз є наявність політичної волі та військової спроможності для утворення миротворчого контингенту.
Розміщення військового контингенту в Україні
Зауважимо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку зустрічі військових представників щодо розміщення військового контингенту в Україні. За його словами, зустріч пройде "у вузькому колі" у Києві.
Зауважимо також, що не так давно у Парижі відбувся саміт "коаліції рішучих". Тоді стало відомо, що Франція і Британія вирішили відправити в Україну спеціальну місію. Вона займеться посиленням української армії.
Пізніше президент Франції Еммануель Макрон розповів, що в Україну відправлять "франко-британську команду". Однак наразі не відомо, хто до неї увійде.
Детально про те, що таке "коаліція охочих" по Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що за даними Зеленського, зустріч військових представників країн, які готові розмістити в Україні військовий контингент після завершення війни з Росією відбудеться вже у п'ятницю, 4 квітня.
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