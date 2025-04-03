До ініціативи щодо контингенту для України можуть долучитися 10-12 країн, - Паліса

Присутність військового контингенту інших країн в Україні необхідна для гарантування безпеки. Наразі відомо про понад 10 країн, які можуть взяти участь у формуванні такої місії.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

За словами Паліси, зараз питання контингенту та його формування обговорюється із союзниками. Він пояснив, що здебільшого обговорюють такі аспекти: повноваження та порядок дій у різних доменах - сухопутному, морському, повітряному.

Україна, за словами заступника голови ОПУ, зацікавлена в максимально ефективній присутності партнерів у кожному з цих напрямків.

Він зауважив, що незалежно, чи то буде Франція, Британія чи будь-яка інша раїна, кожен підрозділ, який розгортається навіть на умовно дружній території, повинен:

мати систему ППО для захисту з повітря;

забезпечити надійне логістичне розгортання;

мати засоби радіоелектронної боротьби;

координувати взаємодію з авіаційною компонентою;

у випадку військово-морської присутності - гарантувати захист і охорону морських сил.

"Це комплексне питання, яке потребує ретельного планування з урахуванням багатьох факторів. Саме над цим зараз і ведеться робота", - наголосив Паліса.

Зараз, за даними Паліса, в Україні готуються до зустрічі щодо контингенту військових інших країн. Він зауважив, що Україна очікує присутності 10-12 країн. Серед них будуть Британія, Франція, країни Балтії та країни Північної Європи.

"Зустріч, про яку йдеться, - це перша з такого роду. Найближчим часом запланована ще одна - вже у більш технічному форматі. Там, сподіваюся, всі питання будуть обговорені глибше та детальніше. Ми чудово розуміємо, що для ухвалення подібних рішень необхідна синхронізація як військової, так і політичної складової", - повідомив він.

Паліса також пояснив, чому наразі Україна веде переговори насамперед із Францією та Британією.

"Тому, що саме ці країни висловили готовність взяти на себе лідерство в цьому процесі", - підкреслив заступник керівника ОП.

Він додав, що найважливішим зараз є наявність політичної волі та військової спроможності для утворення миротворчого контингенту.