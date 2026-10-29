Київ скували затори: де найскладніший рух 29 жовтня та скільки коштує таксі

Уранці четверга, 29 жовтня, Київ поринув у затори. Рух суттєво ускладнений як на правому, так і на лівому берегах. Основне навантаження припадає на магістралі, що ведуть до мостових переходів, а також на ключові центральні артерії міста.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, на яких дорогах найскладніший рух і які ціни вранці 29 жовтня пропонують таксі.

Ситуація на дорогах столиці:

Дніпровська набережна - один із найдовших заторів, затримка в русі сягає 50 хвилин.

Харківське шосе - затримка становить 26 хвилин.

Проспект Георгія Нарбута - ускладнення руху, затримка до 9 хвилин.

Вулиця Набережно-Рибальська - суттєвий затор із затримкою до 16 хвилин.

Берестейський проспект - затори зафіксовані на кількох ділянках (затримки від 7 до 11 хвилин).

Проспект Любомира Гузара - затримка руху становить близько 9 хвилин.

Вулиця Академіка Булаховського - ускладнення руху на 9 хвилин.

Вулиця В'ячеслава Чорновола - затримка 6 хвилин.

Вулиця Стеценка - затримка 6 хвилин.

Вулиця Жилянська - затримка 5 хвилин.

Автошлях Т 1038 (приміський напрямок/виїзд) - затримка 5 хвилин.

Вулиця Федора Ернста - затримка 5 хвилин.

Закриття Південного мосту

Зазначимо, що в Києві третю добу поспіль не працює Південний міст. Рух шляхопроводом повністю перекрито після ракетного удару, якого Росія завдала уночі проти 27 жовтня.

Через це жителі лівого берега столиці змушені шукати альтернативні шляхи, щоб дістатися на роботу на правий берег. У соцмережах кияни діляться кадрами, як перетинають міст на електросамокатах та пішки, аби оминути кілометрові черги з автомобілів та громадського транспорту.

Ціни на таксі зросли

На тлі транспортного колапсу служби таксі підняли тарифи. Наприклад, поїздка з Лівого берега до центру міста (маршрут м. Осокорки - Майдан Незалежності) у ранковий пік обійдеться в чималу суму:

Uklon:

"Стандарт" - 753 грн

"Комфорт" -830 грн

"Бізнес" - 982 грн

"Експрес" - 857 грн

"Prime" - 1 218 грн

Bolt: