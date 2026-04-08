"Торги за кілька квадратних кілометрів": Венс зробив цинічну заяву щодо війни в Україні
Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Угорщини заявив, що вважає недоцільними "торги" між Україною та Росією за "кілька квадратних кілометрів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Коментуючи переговорний процес щодо врегулювання російсько-української війни, Венс поставив під сумнів доцільність суперечки за "кілька квадратних кілометрів", вочевидь, натякаючи на те, що Київ повинен піти на територіальні поступки.
"Я б сказав і росіянам, і українцям: знаєте, на цьому етапі ми говоримо про торги щодо кількох квадратних кілометрів території в той чи інший бік. Чи варто це втрати сотень тисяч додаткових російських і українських молодих чоловіків? Чи варто це додаткових місяців або навіть років високих цін на енергоносії та економічного спустошення? Ми вважаємо, що відповідь однозначно "ні", - заявив він.
Віцепрезидент США додав, що "для танго потрібні двоє", тому росіяни та українців повинні самостійно домовитися.
"Тож хоча Віктор Орбан (прем'єр Угорщини - ред.) і президент Трамп продовжуватимуть працювати над мирним врегулюванням, по суті ми можемо лише відкрити двері. Росіяни та українці мають самі через них пройти", - зазначив Венс.
Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс приїхав до Угорщини за кілька днів до парламентських виборів.
Поки що справи у Віктора Орбана йдуть не дуже добре. Згідно із соцопитуваннями, його випереджає Петер Мадяр - опозиціонер і головний конкурент проросійського прем'єра.
Під час візиту до Будапешта Венс звинуватив українську розвідку у спробах вплинути на результати виборів в Угорщині.
Він також підтримав Орбана напередодні парламентських виборів і прирівняв його до Трампа, назвавши обох "миротворцями".