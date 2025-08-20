Топ-трансфери літа 2025: скільки заплатили за зірок УПЛ та світу

Найдорожчі трансфери літа-2025
Найдорожчим трансфером цього літа став перехід німецького півзахисника Флоріана Вірца з "Баєра" до "Ліверпуля".
22-річний футболіст обійшовся "мерсисайдцям" у 125 мільйонів євро. Угодою, яка розрахована на п’ять років, "Ліверпуль" забезпечив собі одного з найперспективніших атакувальних гравців світу.
Інші великі угоди також вражають:
-
Уго Екітіке - "Ліверпуль" заплатив 95 мільйонів євро за 23-річного французького форварда "Айнтрахта".
-
Беньямін Шешко - "Манчестер Юнайтед" придбав словенського нападника "Лейпцига" за 76,5 мільйона євро з можливим збільшенням суми до 85 мільйонів євро за рахунок бонусів.
-
Віктор Осімхен - зірковий форвард "Наполі" сенсаційно перейшов у турецький "Галатасарай" за 75 мільйонів євро.
-
Бріан Мбемо - камерунський нападник "Брентфорда" також приєднався до "Манчестер Юнайтед" за 75 мільйонів євро.
Гучні переходи зіркових футболістів
Серед інших помітних трансферів - перехід захисника збірної України Іллі Забарного. Захисник "Борнмута" офіційно перейшов у французький гранд ПСЖ. Сума трансферу склала 63 мільйони євро і плюс бонуси, що робить його одним із найдорожчих трансферів за участю українських футболістів.
Саудівські клуби продовжують збирати зірок: уругвайський нападник "Ліверпуля" Дарвін Нуньєс перейшов в "Аль-Хіляль" за 53 мільйони євро, а французький вінгер "Баварії" Кінгслі Коман приєднався до "Аль-Насра", де гратиме разом із Кріштіану Роналду.
Зміни відбулися і в топових клубах Європи:
-
Матеус Кунья - "Манчестер Юнайтед" придбав бразильського нападника "Вулверхемптона" за 74,2 мільйона євро.
-
Жоао Педро - "Челсі" посилився бразильським форвардом "Брайтона" за 63,7 мільйона євро.
-
Джек Гріліш - найдорожчий гравець в історії "Манчестер Сіті" перейшов в "Евертон" на правах оренди, де гратиме разом із Віталієм Миколенком.
-
Лука Модрич - 39-річний хорват, покинувши "Реал" як вільний агент, приєднався до "Мілана".
-
Кевін Де Брейне - 34-річний бельгієць також залишив "Манчестер Сіті" та підписав контракт із "Наполі".
-
Сон Хин Мін - південнокорейська зірка "Тоттенгема" переїхав в американський "Лос-Анджелес", що стало рекордним трансфером в історії МЛС.
Українська Прем'єр-Ліга: іноземці та внутрішні переходи
В УПЛ також не бракує цікавих новин. Клуби посилюють свої склади у новому сезоні, привертаючи увагу як іноземних гравців, так і внутрішніми переходами.
-
"Шахтар" оформив перший літній трансфер, підписавши 19-річного вінгера Лукаса Феррейру з "Сан-Паулу" за 10 мільйонів євро.
-
"Кривбас" продовжує активну трансферну кампанію, підписавши п'ятого венесуельського гравця - опорного півзахисника Андрусва Араухо за 250 тисяч євро.
-
"ЛНЗ" здійснив рекордний для себе трансфер, придбавши нігерійського вінгера Проспера Обаха за 700 тисяч євро.
-
"Карпати", які повернулися в еліту, вже встигли підписати кількох легіонерів: еквадорського захисника Дієго Паласіоса, учасника ЧС-2022, та бразильського вінгера Пауло Вітора.
- Новачок УПЛ "Епіцентр" оголосив про підписання вже трьох іспанських футболістів: Джона Себеріо, Ніла Коша Монтаньї та Хоакіна Карлоса Сіфуентеса, а також орендував нападника "Динамо" Владислава Супрягу.
Трансфери українських футболістів
Українські гравці також активно змінюють клуби як в Україні, так і за кордоном.
- 21-річний голкіпер Яків Кінарейкін перебрався з "Карпат" до іспанського "Вільярреала".
- Вихованець "Динамо" 18-річний нападник Дмитро Богданов підписав контракт із німецьким "Уніон Берлін".
-
Крістіан Шевченко, син легендарного Андрія Шевченка, підписав свій перший професійний контракт з англійським "Вотфордом".
- Колишній півзахисник молодіжної збірної України Максим Хлань продовжить кар'єру в польському "Гурнік" Забже.