Топ-трансфери літа 2025: скільки заплатили за зірок УПЛ та світу

Ілля Забарний (фото: Getty Imagas)
Автор: Катерина Урсатій

Літнє міжсезоння у футболі - це завжди час шалених емоцій та несподіваних новин. Цього року клуби по всьому світу активно працювали на трансферному ринку, підписуючи нових зірок.

Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на дані Transfermarkt.

Найдорожчі трансфери літа-2025

Найдорожчим трансфером цього літа став перехід німецького півзахисника Флоріана Вірца з "Баєра" до "Ліверпуля".

22-річний футболіст обійшовся "мерсисайдцям" у 125 мільйонів євро. Угодою, яка розрахована на п’ять років, "Ліверпуль" забезпечив собі одного з найперспективніших атакувальних гравців світу.

Інші великі угоди також вражають:

  • Уго Екітіке - "Ліверпуль" заплатив 95 мільйонів євро за 23-річного французького форварда "Айнтрахта".
  • Беньямін Шешко - "Манчестер Юнайтед" придбав словенського нападника "Лейпцига" за 76,5 мільйона євро з можливим збільшенням суми до 85 мільйонів євро за рахунок бонусів.
  • Віктор Осімхен - зірковий форвард "Наполі" сенсаційно перейшов у турецький "Галатасарай" за 75 мільйонів євро.
  • Бріан Мбемо - камерунський нападник "Брентфорда" також приєднався до "Манчестер Юнайтед" за 75 мільйонів євро.

Гучні переходи зіркових футболістів

Серед інших помітних трансферів - перехід захисника збірної України Іллі Забарного. Захисник "Борнмута" офіційно перейшов у французький гранд ПСЖ. Сума трансферу склала 63 мільйони євро і плюс бонуси, що робить його одним із найдорожчих трансферів за участю українських футболістів.

Саудівські клуби продовжують збирати зірок: уругвайський нападник "Ліверпуля" Дарвін Нуньєс перейшов в "Аль-Хіляль" за 53 мільйони євро, а французький вінгер "Баварії" Кінгслі Коман приєднався до "Аль-Насра", де гратиме разом із Кріштіану Роналду.

Зміни відбулися і в топових клубах Європи:

  • Матеус Кунья - "Манчестер Юнайтед" придбав бразильського нападника "Вулверхемптона" за 74,2 мільйона євро.
  • Жоао Педро - "Челсі" посилився бразильським форвардом "Брайтона" за 63,7 мільйона євро.
  • Джек Гріліш - найдорожчий гравець в історії "Манчестер Сіті" перейшов в "Евертон" на правах оренди, де гратиме разом із Віталієм Миколенком.
  • Лука Модрич - 39-річний хорват, покинувши "Реал" як вільний агент, приєднався до "Мілана".
  • Кевін Де Брейне - 34-річний бельгієць також залишив "Манчестер Сіті" та підписав контракт із "Наполі".
  • Сон Хин Мін - південнокорейська зірка "Тоттенгема" переїхав в американський "Лос-Анджелес", що стало рекордним трансфером в історії МЛС.

Українська Прем'єр-Ліга: іноземці та внутрішні переходи

В УПЛ також не бракує цікавих новин. Клуби посилюють свої склади у новому сезоні, привертаючи увагу як іноземних гравців, так і внутрішніми переходами.

  • "Шахтар" оформив перший літній трансфер, підписавши 19-річного вінгера Лукаса Феррейру з "Сан-Паулу" за 10 мільйонів євро.
  • "Кривбас" продовжує активну трансферну кампанію, підписавши п'ятого венесуельського гравця - опорного півзахисника Андрусва Араухо за 250 тисяч євро.
  • "ЛНЗ" здійснив рекордний для себе трансфер, придбавши нігерійського вінгера Проспера Обаха за 700 тисяч євро.
  • "Карпати", які повернулися в еліту, вже встигли підписати кількох легіонерів: еквадорського захисника Дієго Паласіоса, учасника ЧС-2022, та бразильського вінгера Пауло Вітора.
  • Новачок УПЛ "Епіцентр" оголосив про підписання вже трьох іспанських футболістів: Джона Себеріо, Ніла Коша Монтаньї та Хоакіна Карлоса Сіфуентеса, а також орендував нападника "Динамо" Владислава Супрягу.

Трансфери українських футболістів

Українські гравці також активно змінюють клуби як в Україні, так і за кордоном.

  • 21-річний голкіпер Яків Кінарейкін перебрався з "Карпат" до іспанського "Вільярреала".
  • Вихованець "Динамо" 18-річний нападник Дмитро Богданов підписав контракт із німецьким "Уніон Берлін".
  • Крістіан Шевченко, син легендарного Андрія Шевченка, підписав свій перший професійний контракт з англійським "Вотфордом".
  • Колишній півзахисник молодіжної збірної України Максим Хлань продовжить кар'єру в польському "Гурнік" Забже.
