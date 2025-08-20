Топ-трансферы лета 2025: сколько заплатили за звезд УПЛ и мира

Самые дорогие трансферы лета-2025

Самым дорогим трансфером этого лета стал переход немецкого полузащитника Флориана Вирца из "Байера" в "Ливерпуль".

22-летний футболист обошелся "мерсисайдцам" в 125 миллионов евро. Сделкой, которая рассчитана на пять лет, "Ливерпуль" обеспечил себе одного из самых перспективных атакующих игроков мира.

Другие крупные сделки также впечатляют:

Уго Экитике - "Ливерпуль" заплатил 95 миллионов евро за 23-летнего французского форварда "Айнтрахта".

- "Ливерпуль" заплатил 95 миллионов евро за 23-летнего французского форварда "Айнтрахта". Беньямин Шешко - "Манчестер Юнайтед" приобрел словенского нападающего "Лейпцига" за 76,5 миллиона евро с возможным увеличением суммы до 85 миллионов евро за счет бонусов.

- "Манчестер Юнайтед" приобрел словенского нападающего "Лейпцига" за 76,5 миллиона евро с возможным увеличением суммы до 85 миллионов евро за счет бонусов. Виктор Осимхен - звездный форвард "Наполи" сенсационно перешел в турецкий "Галатасарай" за 75 миллионов евро.

- звездный форвард "Наполи" сенсационно перешел в турецкий "Галатасарай" за 75 миллионов евро. Бриан Мбемо - камерунский нападающий "Брентфорда" также присоединился к "Манчестер Юнайтед" за 75 миллионов евро.

Громкие переходы звездных футболистов

Среди других заметных трансферов - переход защитника сборной Украины Ильи Забарного. Защитник "Борнмута" официально перешел во французский гранд ПСЖ. Сумма трансфера составила 63 миллиона евро и плюс бонусы, что делает его одним из самых дорогих трансферов с участием украинских футболистов.

Саудовские клубы продолжают собирать звезд: уругвайский нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес перешел в "Аль-Хиляль" за 53 миллиона евро, а французский вингер "Баварии" Кингсли Коман присоединился к "Аль-Насра", где будет играть вместе с Криштиану Роналду.

Изменения произошли и в топовых клубах Европы:

Матеус Кунья - "Манчестер Юнайтед" приобрел бразильского нападающего "Вулверхэмптона" за 74,2 миллиона евро.

- "Манчестер Юнайтед" приобрел бразильского нападающего "Вулверхэмптона" за 74,2 миллиона евро. Жоао Педро - "Челси" усилился бразильским форвардом "Брайтона" за 63,7 миллиона евро.

- "Челси" усилился бразильским форвардом "Брайтона" за 63,7 миллиона евро. Джек Грилиш - самый дорогой игрок в истории "Манчестер Сити" перешел в "Эвертон" на правах аренды, где будет играть вместе с Виталием Миколенко.

- самый дорогой игрок в истории "Манчестер Сити" перешел в "Эвертон" на правах аренды, где будет играть вместе с Виталием Миколенко. Лука Модрич - 39-летний хорват, покинув "Реал" как свободный агент, присоединился к "Милану".

- 39-летний хорват, покинув "Реал" как свободный агент, присоединился к "Милану". Кевин Де Брейне - 34-летний бельгиец также покинул "Манчестер Сити" и подписал контракт с "Наполи".

- 34-летний бельгиец также покинул "Манчестер Сити" и подписал контракт с "Наполи". Сон Хын Мин - южнокорейская звезда "Тоттенхэма" переехал в американский "Лос-Анджелес", что стало рекордным трансфером в истории МЛС.

Украинская Премьер-Лига: иностранцы и внутренние переходы

В УПЛ также хватает интересных новостей. Клубы усиливают свои составы в новом сезоне, привлекая внимание как иностранными игроками, так и внутренними переходами.

"Шахтер" оформил первый летний трансфер, подписав 19-летнего вингера Лукаса Феррейру из "Сан-Паулу" за 10 миллионов евро.

оформил первый летний трансфер, подписав 19-летнего вингера Лукаса Феррейру из "Сан-Паулу" за 10 миллионов евро. "Кривбасс" продолжает активную трансферную кампанию, подписав пятого венесуэльского игрока - опорного полузащитника Андрусва Араухо за 250 тысяч евро.

продолжает активную трансферную кампанию, подписав пятого венесуэльского игрока - опорного полузащитника Андрусва Араухо за 250 тысяч евро. "ЛНЗ" совершил рекордный для себя трансфер, приобретя нигерийского вингера Проспера Обаха за 700 тысяч евро.

совершил рекордный для себя трансфер, приобретя нигерийского вингера Проспера Обаха за 700 тысяч евро. "Карпаты", которые вернулись в элиту, уже успели подписать нескольких легионеров: эквадорского защитника Диего Паласиоса, участника ЧМ-2022, и бразильского вингера Пауло Витора.

которые вернулись в элиту, уже успели подписать нескольких легионеров: эквадорского защитника Диего Паласиоса, участника ЧМ-2022, и бразильского вингера Пауло Витора. Новичок УПЛ "Эпицентр" объявил о подписании уже трех испанских футболистов: Джона Себерио, Нила Коша Монтаньи и Хоакина Карлоса Сифуэнтеса, а также арендовал нападающего "Динамо" Владислава Супрягу.

Трансферы украинских футболистов

Украинские игроки также активно меняют клубы как в Украине, так и за рубежом.