ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

10 найдорожчих гравців УПЛ прямо зараз

Понеділок 18 серпня 2025 15:15
UA EN RU
10 найдорожчих гравців УПЛ прямо зараз Гравці клубу "Шахтар" (фото: facebook.com/fcshahtar)
Автор: Катерина Урсатій

Більшість команд української Прем’єр-Ліги мають у складі молодих і досвідчених гравців. Навіть зараз трансферна вартість футболістів показує, що в чемпіонаті є сильні виконавці.

Про найдорожчих гравців Української Прем'єр-Ліги повідомляє РБК-Україна з посиланням на TransferMarkt.

Хто найдорожчий у Прем’єр-Лізі України прямо зараз:

Найдорожчий футболіст УПЛ на сьогодні - півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков. Його трансферна вартість оцінюється у 32 мільйони євро. 22-річний українець вже є ключовою фігурою як для донецького клубу, так і для національної збірної.

10 найдорожчих гравців УПЛ прямо зараз

Георгій Судаков (фото: facebook.com/fcshahtar)

На другому місці розташувався його одноклубник, капітан гірників, захисник Микола Матвієнко. Його стабільність дозволили підняти ринкову вартість до 16 мільйонів євро.

10 найдорожчих гравців УПЛ прямо зараз

Микола Матвієнко (фото: facebook.com/fcshahtar)

Третє місце у топі займає нападник "Динамо" Владислав Ванат. 23-річний форвард коштує 15 мільйонів євро і стає головною атакувальною силою київського клубу.

10 найдорожчих гравців УПЛ прямо зараз

Владислав Ванат (фото: facebook.com/fcdynamoua)

Серед гравців "Динамо" в десятку також увійшли Володимир Бражко (12 млн євро) та Микола Шапаренко (11 млн євро), які стабільно демонструють високий рівень гри в півзахисті.

Бразильські легіонери "Шахтаря" теж мають високі трансферні оцінки. Лівий вінгер Кевін оцінений у 12 мільйонів євро, а 19-річний форвард Кауан Еліас - у 11 мільйонів.

До списку потрапили також Артем Бондаренко та Марлон Гомес (по 10 млн євро), а рейтинг замикає 19-річний правий вінгер Аліссон (9 млн євро).

10 найдорожчих гравців УПЛ прямо зараз:

  1. Георгій Судаков ("Шахтар") - 32 млн євро
  2. Микола Матвієнко ("Шахтар") - 16 млн євро
  3. Владислав Ванат ("Динамо") - 15 млн євро
  4. Володимир Бражко ("Динамо") - 12 млн євро
  5. Кевін ("Шахтар") - 12 млн євро
  6. Микола Шапаренко ("Динамо") - 11 млн євро
  7. Кауан Еліас ("Шахтар") - 11 млн євро
  8. Артем Бондаренко ("Шахтар") - 10 млн євро
  9. Марлон Гомес ("Шахтар") - 10 млн євро
  10. Аліссон ("Шахтар") - 9 млн євро

Таким чином, перше місце належить Судакову, а "Шахтар" має найбільше представництво у списку, підтверджуючи статус клубу, який регулярно виховує нові імена для європейського футболу.

Водночас "Динамо" утримує свої позиції завдяки молодим лідерам, які поступово набирають вагу на трансферному ринку.

Раніше ми писали про 10 найдорожчих українських футбольних трансферів у світі.

Також читайте про рекордні доходи та величезні борги Англійської Прем'єр-Ліги.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛ Футбол
Новини
Це бравада, що Росія зможе воювати ще роками, - Сирський
Це бравада, що Росія зможе воювати ще роками, - Сирський
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія