10 найдорожчих гравців УПЛ прямо зараз
Більшість команд української Прем’єр-Ліги мають у складі молодих і досвідчених гравців. Навіть зараз трансферна вартість футболістів показує, що в чемпіонаті є сильні виконавці.
Про найдорожчих гравців Української Прем'єр-Ліги повідомляє РБК-Україна з посиланням на TransferMarkt.
Хто найдорожчий у Прем’єр-Лізі України прямо зараз:
Найдорожчий футболіст УПЛ на сьогодні - півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков. Його трансферна вартість оцінюється у 32 мільйони євро. 22-річний українець вже є ключовою фігурою як для донецького клубу, так і для національної збірної.
Георгій Судаков (фото: facebook.com/fcshahtar)
На другому місці розташувався його одноклубник, капітан гірників, захисник Микола Матвієнко. Його стабільність дозволили підняти ринкову вартість до 16 мільйонів євро.
Микола Матвієнко (фото: facebook.com/fcshahtar)
Третє місце у топі займає нападник "Динамо" Владислав Ванат. 23-річний форвард коштує 15 мільйонів євро і стає головною атакувальною силою київського клубу.
Владислав Ванат (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Серед гравців "Динамо" в десятку також увійшли Володимир Бражко (12 млн євро) та Микола Шапаренко (11 млн євро), які стабільно демонструють високий рівень гри в півзахисті.
Бразильські легіонери "Шахтаря" теж мають високі трансферні оцінки. Лівий вінгер Кевін оцінений у 12 мільйонів євро, а 19-річний форвард Кауан Еліас - у 11 мільйонів.
До списку потрапили також Артем Бондаренко та Марлон Гомес (по 10 млн євро), а рейтинг замикає 19-річний правий вінгер Аліссон (9 млн євро).
10 найдорожчих гравців УПЛ прямо зараз:
- Георгій Судаков ("Шахтар") - 32 млн євро
- Микола Матвієнко ("Шахтар") - 16 млн євро
- Владислав Ванат ("Динамо") - 15 млн євро
- Володимир Бражко ("Динамо") - 12 млн євро
- Кевін ("Шахтар") - 12 млн євро
- Микола Шапаренко ("Динамо") - 11 млн євро
- Кауан Еліас ("Шахтар") - 11 млн євро
- Артем Бондаренко ("Шахтар") - 10 млн євро
- Марлон Гомес ("Шахтар") - 10 млн євро
- Аліссон ("Шахтар") - 9 млн євро
Таким чином, перше місце належить Судакову, а "Шахтар" має найбільше представництво у списку, підтверджуючи статус клубу, який регулярно виховує нові імена для європейського футболу.
Водночас "Динамо" утримує свої позиції завдяки молодим лідерам, які поступово набирають вагу на трансферному ринку.
Раніше ми писали про 10 найдорожчих українських футбольних трансферів у світі.
Також читайте про рекордні доходи та величезні борги Англійської Прем'єр-Ліги.