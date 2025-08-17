Грошова машина АПЛ: 7,5 млрд євро доходу та величезні борги - що відбувається?

Англійська Прем'єр-Ліга, яка щойно стартувала у новому сезоні, продовжує підтверджувати статус найприбутковішого футбольного чемпіонату Європи. Її доходи значно перевищують фінансові показники Ла Ліги та інших провідних турнірів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт AS.

Англійська ліга - лідер за доходами

Згідно зі звітом “Фінанси п’яти найбільших європейських футбольних ліг у 2022-2023 роках”, який представили економісти Хосеп Сантфеліу та Марті Гарсія Понс у Барселоні, англійська Прем'єр-ліга продовжує утримувати статус фінансового лідера серед топ-ліг Європи.

За прогнозами, у сезоні 2024/25 Прем'єр-ліга отримає 7,477 млрд євро доходу, що майже на 3,7 млрд перевищує показники Ла Ліги (3,8 млрд євро).

Два роки тому, у сезоні 2022/23, англійський чемпіонат вже зібрав 6,967 млрд євро, тоді як Іспанія зупинилася на рівні 3,535 млрд. Експерти прогнозують, що така тенденція збережеться і надалі.

Паралельно з цим, англійська Жіноча Суперліга (WSL) також демонструє вражаючий прогрес. Її клуби спільно заробили 65 мільйонів фунтів стерлінгів, що на 34% більше, ніж у попередньому сезоні.

Кожен з 12 клубів ліги вперше отримав понад мільйон фунтів стерлінгів доходу, а середній показник склав 5,4 мільйона фунтів стерлінгів.

"Завдяки розробці ефективніших стратегій залучення вболівальників, вигідним комерційним угодам та централізованому розподілу, клуби WSL вийшли на новий етап розвитку", - зазначила Дженніфер Хаскель, керівник відділу аналітики Deloitte Sports Business.

Як виглядає порівняння з іншими лігами

За рівнем прибутків англійський чемпіонат значно випереджає не лише Ла Лігу, а й інші провідні європейські першості:

Бундесліга - 3,8 млрд євро (2023/24) та 3,9 млрд євро (2024/25),

Серія А - 2,8 млрд та 2,9 млрд євро,

Ліга 1 - 2,4 млрд та 2,6 млрд євро.

Таким чином, англійський футбол формує найбільшу частку загального ринку.

Топ-клуби генерують понад половину прибутку

Загалом п’ять головних європейських ліг у сезоні 2022/23 заробили 19,6 млрд євро. Водночас 20 клубів з найбільшими доходами забезпечили 55% цієї суми – 10,799 млрд.

Перше місце у рейтингу прибутковості посів мадридський “Реал”, який отримав 831,2 млн євро (зростання на 15,5%). “Барселона” заробила 807,7 млн євро (+26,1%) і посіла третю сходинку, а “Атлетіко” опинився на 13-й позиції (421,2 млн євро).

УЄФА у сезоні 2022/23 розподілив між клубами 2,776 млрд євро, з яких англійські команди отримали найбільше - 16,6%, випередивши Німеччину (14,6%), Італію (14,2%) та Іспанію (13,7%).

Високі доходи - високі борги

Разом із рекордними заробітками Прем'єр-Ліга демонструє і найбільші витрати. У сезоні 2022/23 її загальні активи становили 14,661 млрд євро, з яких 81% - борги.

Операційний дефіцит досяг 1,534 млрд євро через високі трансферні витрати та рекордні зарплати футболістів, адже середній річний заробіток гравця складав близько 8 млн фунтів стерлінгів. Але зарплатні фонди клубів демонструють значну нерівномірність.

Найбільші витрати на оплату праці мали провідні команди. Серед них "Манчестер Сіті" (413 млн фунтів), "Ліверпуль" (377 млн), "Манчестер Юнайтед" (365 млн), "Челсі" (338 млн) та "Арсенал" (328 млн).

Вони утворюють "велику п'ятірку" з колосальними витратами на оплату праці. При цьому клуб "Астон Вілла", який посів шосте місце за цим показником, має зарплатний фонд у 252 мільйони фунтів стерлінгів - на 76 мільйонів фунтів менше, ніж у "Арсеналу".

Наприклад, Ерлінг Голанд підписав контракт із зарплатою 500 тис. фунтів на тиждень, а Мохамед Салах отримує 400 тис. фунтів на тиждень після нового контракту з “Ліверпулем”.

Звіт також вказує на кореляцію між низькими витратами на зарплати та вильотом з ліги, адже три клуби з найменшими зарплатними фондами - "Лутон Таун", "Шеффілд Юнайтед" та "Бернлі" - вилетіли з Прем'єр-Ліги у минулому сезоні.

Попередження від УЄФА

УЄФА нагадує клубам про ризик фінансової нестабільності. Президент УЄФА Александер Чеферін закликав клуби до відповідальності, попередивши про ризики надмірних витрат.

"Клуби повинні залишатися пильними, оскільки для відновлення прибутковості, яка була до пандемії, ще багато роботи", - підкреслив Чеферін.

У лютому Асоціація професійних футболістів погрожувала Прем'єр-Лізі судовим позовом у разі введення обмеження зарплат, що має на меті стабілізувати фінансовий стан.

Раніше "Евертон" та "Ноттінгем Форест" вже зазнали санкцій у вигляді зняття очок через порушення правил прибутку та сталого розвитку.