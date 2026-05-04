Топ-генерал Естонії оцінив, коли Росія може вдатися до нової агресії

Росія може відновити свою боєздатність після потенційного завершення війни в Україні та бути готовою до нової агресії вже у 2027 році.

Про це заявив командувач збройних сил Естонії Андрус Мерило, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Командувач естонських збройних сил зазначає, що поточна війна навряд чи закінчиться ситуацією, за якої Росія буде доведена до повної неспроможності діяти.

Він зауважив, що наразі російська економіка вже переведена на військові рейки, а країна має величезну армію. Окрім імперських амбіцій, диктаторський режим у РФ прямо залежить від того, "щоб тримати країну у стані війни".

Можливі терміни нападу

Після виходу з війни проти України Росія почне відновлювати свою боєготовність. Одночасно вона активно проводить розвідку та готує нові цілі за допомогою дестабілізаційних дій.

"На мою думку, 2027 рік - це той рік, коли Росія може відновити свою боєздатність, і якщо відчує нагоду застосувати силу ще десь - вона це зробить", - наголосив Мерило.

Нагадаємо, країна-агресорка вже готує інформаційний ґрунт для нападу на країни Балтії. Москві не подобається контроль НАТО в регіоні і те, що українські дрони користуються небом балтійських країн.