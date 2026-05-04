Топ-генерал Эстонии оценил, когда Россия может прибегнуть к новой агрессии

22:11 04.05.2026 Пн
Для чего российским властям постоянно держать свою страну в состоянии войны?
Топ-генерал Эстонии оценил, когда Россия может прибегнуть к новой агрессии
Россия может восстановить свою боеспособность после потенциального завершения войны в Украине и быть готовой к новой агрессии уже в 2027 году.

Об этом заявил командующий вооруженных сил Эстонии Андрус Мерило, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Командующий эстонских вооруженных сил отмечает, что текущая война вряд ли закончится ситуацией, при которой Россия будет доведена до полной неспособности действовать.

Он отметил, что сейчас российская экономика уже переведена на военные рельсы, а страна имеет огромную армию. Кроме имперских амбиций, диктаторский режим в РФ напрямую зависит от того, "чтобы держать страну в состоянии войны".

Возможные сроки нападения

После выхода из войны против Украины Россия начнет восстанавливать свою боеготовность. Одновременно она активно проводит разведку и готовит новые цели с помощью дестабилизирующих действий.

"По моему мнению, 2027 год - это тот год, когда Россия может восстановить свою боеспособность, и если почувствует возможность применить силу еще где-то - она это сделает", - подчеркнул Мерило.

Напомним, страна-агрессор уже готовит информационную почву для нападения на страны Балтии. Москве не нравится контроль НАТО в регионе и то, что украинские дроны пользуются небом балтийских стран.

Отметим, Британия и союзники собирают новый флот в морской кулак против России. Лондон критически смотрит на российские морские провокации и пытается быть готовым к немедленному ведению боевых действий.

РБК-Украина также писало, что польский премьер-министр Дональд Туск считает, что страна-агрессор может атаковать одну из стран НАТО уже в ближайшие месяцы, а не через годы. Он выразил сомнения в том, отреагируют ли США на такое нападение должным образом.

