Британія та союзники збирають новий флот у морський кулак проти РФ

Велика Британія створює нове потужне об'єднання військово-морських сил. До нього увійдуть союзники з Північної Європи для стримування агресії Кремля. Головна мета - бути готовими до негайного ведення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Згідно із заявою командувача Королівського флоту генерала Гвіна Дженкінса, між керівництвом ВМС країн Північної Європи вже підписано спеціальну "заяву про наміри". Планується детально опрацювати проєкт під назвою "Ініціатива північних флотів". Нове угруповання не замінить НАТО, але доповнить його.

"Ми знаємо, що не можемо гаяти часу, тому до кінця цього року я хочу, щоб ми всі підписали офіційну декларацію, яка закладе основу для життєво важливого та тривалого партнерства на багато років уперед", – заявили у ВМС Великої Британії.

Готовність до війни та "гібридний флот"

Лондон не хоче створювати "паперову" організацію, а планує повну інтеграцію екіпажів та озброєння.

Генерал Дженкінс висунув чіткі вимоги до майбутніх сил:

Створення морських підрозділів, які тренуються та готуються разом.

Наявність реальних воєнних планів для негайного ведення бойових дій.

Формування "гібридного флоту", де поєднуються пілотовані та безпілотні судна.

Можливість вільно обмінюватися моряками, запчастинами та боєприпасами між країнами-учасницями.

До ініціативи можуть приєднатися члени Об'єднаних експедиційних сил (JEF). Це країни Балтії, Скандинавія та Нідерланди. Також інтерес до морського союзу виявляє Канада.

"Я прагну створити морські сили, які тренуються, навчаються та готуються разом. Сили, призначені для негайного ведення бойових дій, якщо це буде потрібно, з реальними можливостями, реальними воєнними планами та реальною інтеграцією", - підкреслив Дженкінс.

Чому Британія б'є на сполох: цифри загрози

Загроза з боку Росії зростає щодня, стверджують британські військові. Особливе занепокоєння викликає російський "Північний флот", адже кількість інцидентів у британських водах б’є рекорди.

"Ми спостерігали, як кількість російських вторгнень у наші води зросла майже на третину за останні два роки", - заявив генерал.

Тільки протягом 2025 року Королівський флот десятки разів виходив на перехоплення. Російські надводні кораблі постійно випробовують оборону країни.

Командувати новими союзними силами планують із головного штабу в Нортвуді, що поблизу Лондона. Це дозволить оперативно керувати операціями в Північній Атлантиці та Арктиці.