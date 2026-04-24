Росія може напасти на НАТО за місяці - і є серйозні питання до США, - Туск

11:05 24.04.2026 Пт
3 хв
У Польщі сумніваються, що США захистять країни НАТО у разі наступу РФ
aimg Олена Чупровська
Росія може напасти на НАТО за місяці - і є серйозні питання до США, - Туск Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попереджає: Росія може напасти на одну з країн НАТО вже найближчими місяцями, а не через роки. Він також не певний, чи США захищатимуть Європу у разі такого сценарію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Туск в інтерв'ю виданню Financial Times.

Читайте також: "Напад на одну країну - це напад на ЄС": в Брюсселі "розставили кордони" після погроз РФ

"Це дійсно серйозно. Я говорю про короткострокову перспективу, скоріше про місяці, ніж про роки", - сказав Туск, маючи на увазі можливий напад Росії.

За його словами, ключове питання для всього східного флангу НАТО - чи здатний Альянс "політично та логістично реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти".

Сумніви щодо США та статті 5

Туск уточнив, що його слова - це не скептицизм щодо статті 5 НАТО, а "надія на те, що гарантії на папері перетворяться на щось дуже практичне".

"Я хочу вірити, що [стаття 5] як і раніше дійсна, але іноді, звичайно, у мене виникають проблеми. Я не хочу бути таким песимістом... але сьогодні нам потрібен ще й практичний контекст", - додав він.

Прем'єр зазначив, що проблема не в рівні польсько-американських відносин, а в тому, як ці зв'язки проявляться при реальній загрозі.

Провокація з дронами у вересні

Туск нагадав про інцидент минулого року, коли близько 20 російських безпілотників порушили польський повітряний простір.

"У мене були проблеми в ніч на вересень, коли росіяни здійснили цю досить масштабну провокацію з використанням безпілотників. Мені було непросто переконати наших партнерів по НАТО в тому, що це був не випадковий інцидент, а добре спланована і підготовлена провокація проти Польщі", - згадував він.

За його словами, деякі союзники вважали за краще "вдавати, що нічого не сталося".

Що потрібно Європі

Туск підкреслив: щоб Європа могла відбити можливий удар, потрібні реальні оборонні потужності та мобільність збройних сил між країнами.

Один із висновків, які він виніс з війни в Україні: Європа все більше усвідомлює необхідність спільних дій у сфері безпеки та оборони.

"Я хочу бути впевненим, що якщо щось трапиться, то... Росія знатиме, що реакція буде жорсткою і однозначною", - наголосив польський прем'єр.

Тим часом Центр протидії дезінформації при РНБО оцінює, що гібридні провокації Росії - зальоти літаків у повітряний простір країн Балтії та заяви про "плани Заходу захопити Калінінград" - є частиною інформаційної кампанії для нагнітання паніки.

За оцінкою ЦПД, до 2028 року у РФ не буде ресурсів для повноцінної війни в країнах Балтії.

Як повідомляло РБК-Україна, Німеччина тим часом прийняла першу в своїй історії військову стратегію, у якій офіційно визначила Росію головною загрозою безпеці в Європі.

Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Москва готується до прямого зіткнення з НАТО і вже веде гібридну війну проти Заходу.

