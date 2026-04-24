Москва готує інформаційний ґрунт для нападу на країни Балтії, - ISW

14:11 24.04.2026 Пт
2 хв
Що задумав хазяїн Кремля?
aimg Олена Чупровська
Москва готує інформаційний ґрунт для нападу на країни Балтії, - ISW Фото: Кремль будує виправдання для нападу на Балтію (Getty Images)

Москва планомірно готує інформаційний ґрунт для можливого нападу на країни Балтії - і робить це вже зараз, поки тривають переговори щодо України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також: Розвідка Нідерландів оцінила, коли РФ може піти на конфлікт з НАТО

Рада безпеки РФ звинуватила Литву

23 квітня Рада безпеки Росії заявила, що литовська влада нібито створила "осередок напруженості" поблизу кордону з Калінінградською областю та мілітаризує країну під виглядом "захисту від Росії".

Того ж дня заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив агентству "РИА Новости", що навчання Об'єднаних експедиційних сил (JEF) НАТО є відпрацюванням сценаріїв морської блокади та захоплення Калінінградської області.

Грушко також звинуватив Альянс у цілеспрямованому "посиленні конфронтації" з Росією.

Що кажуть аналітики

В ISW пояснюють: ці заяви - частина інформаційної війни Кремля. Мета - переконати аудиторію, що це НАТО є агресором, а не Росія, яка вторглась в Україну.

"Кремль використовує, зокрема, свій контроль над Калінінградською областю для виправдання майбутньої російської агресії проти країн Балтії або Польщі під приводом захисту Калінінградської області", - заявили в ISW.

До речі, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що Росія може атакувати одну з країн НАТО вже в найближчі місяці, а не через роки.

Як повідомляло РБК-Україна, в інтерв'ю Financial Times він також висловив сумніви в тому, чи США відреагують на такий напад належним чином.

Також ми писали, що країни Балтії у відповідь на загрози закликали решту Європи назавжди відмовитися від нормалізації відносин із Росією.

