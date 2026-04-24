Москва готує інформаційний ґрунт для нападу на країни Балтії, - ISW

Москва планомірно готує інформаційний ґрунт для можливого нападу на країни Балтії - і робить це вже зараз, поки тривають переговори щодо України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Рада безпеки РФ звинуватила Литву

23 квітня Рада безпеки Росії заявила, що литовська влада нібито створила "осередок напруженості" поблизу кордону з Калінінградською областю та мілітаризує країну під виглядом "захисту від Росії".

Того ж дня заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив агентству "РИА Новости", що навчання Об'єднаних експедиційних сил (JEF) НАТО є відпрацюванням сценаріїв морської блокади та захоплення Калінінградської області.

Грушко також звинуватив Альянс у цілеспрямованому "посиленні конфронтації" з Росією.

Що кажуть аналітики

В ISW пояснюють: ці заяви - частина інформаційної війни Кремля. Мета - переконати аудиторію, що це НАТО є агресором, а не Росія, яка вторглась в Україну.

"Кремль використовує, зокрема, свій контроль над Калінінградською областю для виправдання майбутньої російської агресії проти країн Балтії або Польщі під приводом захисту Калінінградської області", - заявили в ISW.