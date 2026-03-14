ua en ru
Сб, 14 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Топ-10 самых популярных вузов: куда поступают украинцы и сколько баллов надо на бюджет

08:17 14.03.2026 Сб
3 мин
Не Киев и не Львов: какой город стал лидером по самому высокому баллу для поступления в прошлом году?
aimg Василина Копытко
Сразу два львовских университета попали в десятку самых популярных вузов (фото иллюстративное: Freepik)

Вступительная кампания 2025 года продемонстрировала интересный тренд: пока львовские вузы побили рекорды по количеству абитуриентов, самый высокий порог для бюджетников неожиданно был в Харькове.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Abitly.

Главное:

  • Региональное разнообразие: В десятку лидеров вошли университеты из семи городов Украины (Киев, Львов, Харьков, Ивано-Франковск, Черновцы, Луцк), что свидетельствует о децентрализации качественного образования.
  • Львов - самый популярный: Рекордсменом по количеству поступающих стала "Львовская политехника" (6 218 человек). Город остается главным образовательным магнитом благодаря фактору безопасности.
  • Харьков - самый сложный: Самый высокий вступительный порог зафиксирован в ХНУ им. Средний проходной балл - 160,18.
  • Киевский баланс: Столичные вузы (КНУ, КПИ, ДТЭУ) стабильно удерживают позиции в топ-5, сочетая большие объемы набора с высокими требованиями к знаниям (средний балл от 146).

Десятка вузов с наибольшим количеством поступающих

В прошлом году больше всего поступающих было во Львовской политехнике и ЛНУ им. И. Франко, что может быть обусловлено ситуацией с безопасностью. Однако самый высокий балл на поступление на бюджет продемонстрировал прифронтовой Харьков.

В то же время киевские вузы продолжают держать планку - сразу 3 университета вошли в перечень вузов с самым высоким количеством студентов-первокурсников.

Добавим также, что рейтинг демонстрирует географическое разнообразие, поскольку в него вошли топовые заведения из 7 городов.

ТОП-10 университетов:

  • Национальный университет "Львовская политехника" - 6 218 поступающих, средний проходной балл на бюджет - 148,42;
  • Львовский национальный университет им. И. Франко - 5 318 поступающих, средний проходной балл на бюджет - 150,09;
  • Киевский национальный университет им. Т. Шевченко - 5 142 поступающих, средний проходной балл на бюджет - 154,51;
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Сикорского" - 4 867 поступающих, средний проходной балл на бюджет - 146,48;
  • Государственный торного-экономический университет - 3 258 поступающих, средний проходной балл на бюджет - 153,88;
  • Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника - 2 968 поступающих, средний проходной балл на бюджет - 145,09;
  • Харьковский национальный университет им. Каразина - 2 793 поступающих, средний проходной балл на бюджет - 160,18;
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования - 2 788 поступающих, средний проходной балл на бюджет - 147,37;
  • Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича - 2 774 поступающих, средний проходной балл на бюджет - 147,03;
  • Волынский национальный университет им. Леси Украинки - 2 280 поступающих, средний проходной балл на бюджет - 149,64.

Ранее мы писали о том, что Министерство образования и науки Украины призвало университеты ввести систему сопровождения для будущих абитуриентов, сделав регистрацию на НМТ-2026 частью подготовки к поступлению.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Рейтинг Вступительная кампания Образование в Украине Вузы
Новости
Аналитика
