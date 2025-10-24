ua en ru
Tomahawk ні до чого: Пєсков пояснив істерику Путіна про "приголомшливу відповідь"

Росія, П'ятниця 24 жовтня 2025 15:54
Tomahawk ні до чого: Пєсков пояснив істерику Путіна про "приголомшливу відповідь" Фото: речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російський диктатор Володимир Путін, обіцяючи "відповідь" на удари по Росії, мав на увазі не постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk, а відповідь на ракетні удари по глибокому тилу РФ загалом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

У відповідь на запитання пропагандистів путінський речник заявив, що, мовляв, мова йшла про "відповідь" російського режиму на удари по тилу РФ загалом, а не просто про постачання ракет Tomahawk.

"Путін обіцяв "приголомшливу відповідь" не на постачання ракет Tomahawk, а взагалі на спроби ударів углиб Росії", - додав він.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський 23 жовтня заявив, що Україна жодного разу не завдавала ударів американською зброєю по території Росії. За його словами, вже є новітня зброя українського виробництва, яка може бити по ворожих цілях на відстань від 150 до 3000 км.

Путін майже моментально відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про далекобійну зброю. Зокрема, він пригрозив "серйозною відповіддю" на удари нею по території РФ. Це демонструє, що російський диктатор вкрай переляканий.

Відомо, що Росія, попри свої погрози, насправді нездатна зреагувати на використання крилатих ракет Tomahawk - в тому числі завдати ядерного удару, як періодично починає погрожувати Кремль. Китай та інші російські "спонсори" будуть різко проти. Саме тому окупанти буквально до жаху налякані перспективою отримання Tomahawk Україною.

При цьому питання щодо передачі Україні Tomahawk все ще відкрите. Таку позицію озвучив віцепрезидент США Джей Ді Венс попри те, що під час зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом останній заявив, що ракети, мовляв, "потрібні самим США", та й взагалі він буцімто сподівається врегулювати війну в Україні без надання Києву далекобійних ракет.

