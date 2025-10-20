Рішення щодо "Томагавків" Україні ще відкрите, - Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив журналістам, що остаточного рішення щодо передачі Україні крилатих ракет "Томагавк" ще не ухвалено.

Але, за його словами, США продовжують аналізувати можливості постачання зброї Києву.

Віцепрезидент США наголосив, що у цьому питанні Дональд Трамп насамперед прагне забезпечити інтереси своєї країни.

"Нам треба мати критично важливі системи озброєння для власних збройних сил, наших власних військ. Саме на цьому зосереджений президент", - сказав він.

Позиція Дональда Трампа

Три дні тому, 17 жовтня, таку ж заяву робив і Дональд Трамп. Під час спілкування з журналістами у Білому домі він казав:

"Сполученим Штатам Америки також потрібні "Томагавки". В нас їх багато. Але вони нам потрібні. Ми не можемо вичерпати їх заради нашої країни. Вони дуже сильні. Вони дуже точні. Вони дуже добрі. Але вони нам також потрібні. Тож я не знаю, що ми можемо з цим поробити".

Також президент США сказав, що Путіну під час телефонної розмови не сподобалась ідея передачі від США партнерам кілька тисяч "Томагавків".

"Я сказав Путіну: "Ви не заперечуєте, якщо я дам вашим противникам кілька тисяч "Томагавків"? Йому ця ідея не сподобалася", - сказав Трамп.