Путін перелякався через далекобійну зброю України і пригрозив "серйозною відповіддю"

Четвер 23 жовтня 2025 20:12
UA EN RU
Путін перелякався через далекобійну зброю України і пригрозив "серйозною відповіддю" Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на слова президента України Володимира Зеленського про далекобійну зброю. Зокрема, він пригрозив "серйозною відповіддю" на удари нею по території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на заяву Володимира Путіна.

"Якщо такою зброєю будуть завдаватися удари по російській території, відповідь буде дуже серйозною. Якщо не сказати приголомшливою. Нехай вони про це подумають", - наголосив російський диктатор.

Далекобійна зброя України

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський сьогодні, 23 жовтня, заявив, що Україна жодного разу не завдавала ударів американською зброєю по території РФ.

Він розповів, що новітня зброя українського виробництва може бити по ворожих цілях на відстань від 150 до 3000 км.

У середу, 22 жовтня, видання The Wall Street Journal повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала ключову заборону, яка обмежувала удари України західними ракетами по РФ.

За словами джерела видання, це рішення дозволяє Україні атакувати ворожі військові цілі на території РФ.

Зазначимо, далекобійні американські ракети Tomahawk були однією з основних тем переговорів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні 17 жовтня.

Під час зустрічі президент України запропонував американському колезі почати постачання Tomahawk в обмін на тисячі українських дронів. За підсумками переговорів Трамп все ж не погодився на передачу цих ракет.

РБК-Україна раніше писало, що Володимир Зеленський переконаний, що поставки Україні американських далекобійних ракет Tomahawk можуть змусити росіян протверезіти і сісти за стіл переговорів.

