Tomahawk ни при чем: Песков объяснил истерику Путина о "потрясающем ответе"

Российский диктатор Владимир Путин, обещая "ответ" на удары по России, имел в виду не поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk, а ответ на ракетные удары по глубокому тылу РФ в целом.

"Путин обещал "потрясающий ответ" не на поставку ракет Tomahawk, а вообще на попытки ударов вглубь России", - добавил он.

В ответ на вопрос пропагандистов путинский спикер заявил, что, мол, речь шла об "ответе" российского режима на удары по тылу РФ в целом, а не просто о поставках ракет Tomahawk.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский 23 октября заявил, что Украина ни разу не наносила удары американским оружием по территории России. По его словам, уже есть новейшее оружие украинского производства, которое может бить по вражеским целям на расстояние от 150 до 3000 км.

Путин почти моментально отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о дальнобойном оружии. В частности, он пригрозил "серьезным ответом" на удары им по территории РФ. Это демонстрирует, что российский диктатор крайне испуган.

Известно, что Россия, несмотря на свои угрозы, на самом деле неспособна среагировать на использование крылатых ракет Tomahawk - в том числе нанести ядерный удар, как периодически начинает угрожать Кремль. Китай и другие российские "спонсоры" будут резко против. Именно поэтому оккупанты буквально до ужаса напуганы перспективой получения Tomahawk Украиной.

При этом вопрос о передаче Украине Tomahawk все еще открыт. Такую позицию озвучил вице-президент США Джей Ди Вэнс несмотря на то, что во время встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом последний заявил, что ракеты, мол, "нужны самим США", да и вообще он якобы надеется урегулировать войну в Украине без предоставления Киеву дальнобойных ракет.