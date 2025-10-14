Росія боїться ракет Tomahawk і не здатна на ядерний удар, - ЦПД

Росія не зможе завдати ядерного удару, бо проти цього Китай та інші країни. Росіяни бояться крилатих ракет Tomahawk, які США можуть передати Україні.

Про це заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram .

Як пояснив Коваленко, Росія намагається активно розкручувати тему ядерних погроз у відповідь на обговорення постачання крилатих ракет Tomahawk Україні. Для цього Кремль навіть залучив білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

"Не буде ніякої ядерної війни. Росія сама знає, що не зможе завдати ядерного удару, бо проти цього виступають Китай та інші країни, від яких залежна Москва", - наголосив він.

За словами глави ЦПД, росіяни просто бояться Tomahawk, адже розуміють, що не здатні захистити свій військово-промисловий комплекс від таких ракет.

"Не варто реагувати на ці хвилі брєда від росіян", - додав Коваленко.

Що відомо про Tomahawk

Tomahawk - це американська крилата ракета великої дальності, яку розробила компанія Raytheon для ураження наземних цілей.

Вона здатна летіти на відстань понад 1 500 кілометрів на низькій висоті, обходячи системи ППО противника.

акета оснащена високоточною системою наведення, що дозволяє вражати стратегічні об’єкти з мінімальним відхиленням.

Tomahawk активно використовували США та їхні союзники під час військових операцій у Перській затоці, Сирії та Лівії.