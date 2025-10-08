Tomahawk, "Фламінго" і дрони. Подоляк розповів, як змусити росіян відчути війну

Він наголосив, що на фронті тривають важкі бої, проте росіян не вдається суттєво просунутись, як розраховував російський диктатор Володимир Путін, анонсуючи "весняно-літній наступ".

"Тому масовані нічні атаки дронами й ракетами, знищення енергетики та житлових будинків у Чернігові, Сумах, Харкові, Дніпрі - це єдиний ефективний інструмент ведення війни, що залишився в Росії", - йдеться у дописі.

Подоляк повідомив, що ставлення росіян до війни зміниться, коли вибухи почнуть лунати у центральному федеральному окрузі. Він додав, що "Москва гуляє", поки вибухає "десь у Бєлгороді".

"Коли зростає кількість відповідних ударів, зростає їхня руйнівна сила та соціальна ціна війни для населення РФ", - підкреслив він.

Радник голови Офісу президента зазначив, що для цього Україна потребує далекобійні ракети Tomahawk, "Фламінго" або важкі дрони.