Tomahawk, "Фламинго" и дроны. Подоляк рассказал, как заставить россиян почувствовать войну

Для того, чтобы россияне почувствовали на себе, что такое война, Украине нужны ракеты Tomahawk, "Фламинго" и тяжелые беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Telegram.
Он отметил, что на фронте продолжаются тяжелые бои, однако россиянам не удается существенно продвинуться, как рассчитывал российский диктатор Владимир Путин, анонсируя "весенне-летнее наступление".
"Поэтому массированные ночные атаки дронами и ракетами, уничтожение энергетики и жилых домов в Чернигове, Сумах, Харькове, Днепре - это единственный эффективный инструмент ведения войны, оставшийся у России", - говорится в публикации.
Подоляк сообщил, что отношение россиян к войне изменится, когда взрывы начнут раздаваться в центральном федеральном округе. Он добавил, что "Москва гуляет", пока взрывается "где-то в Белгороде".
"Когда растет количество ответных ударов, растет их разрушительная сила и социальная цена войны для населения РФ", - подчеркнул он.
Советник главы Офиса президента отметил, что для этого Украина нуждается в дальнобойных ракетах Tomahawk, "Фламинго" или тяжелых дронах.
Напомним, в окружении президента США Дональда Трампа обеспокоены возможной потерей контроля над использованием Украиной ракет Tomahawk в случае их передачи.
В целом Киев в течение последнего года несколько раз поднимал вопрос о поставках дальнобойного вооружения Украине. Пока эта тема активно обсуждалась, Трамп заявил, что "почти принял решение" о передаче Tomahawk Украине.
Отметим, украинский лидер Владимир Зеленский не раскрывает подробности относительно того, делала ли запрос Украина на поставку именно Tomahawk. По информации СМИ, он обсуждал эту тему в США с американскими чиновниками.
Страна-агрессор уже отреагировала на такие сообщения. В частности, у российского диктатора пригрозили "серьезным витком эскалации" в случае передачи дальнобойных ракет Киеву.
По словам Путина, передача Украине Tomahawk приведет к ухудшению тех "позитивных перспектив в отношениях" стран, которые намечались.