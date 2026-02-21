"Фламінго" ударили по заводу міжконтинентальних балістичних ракет РФ
Сили оборони в ніч на 21 лютого завдали ударів крилатими ракетами "Фламінго" по території РФ. Військові уразили "Воткинський завод", що виробляє міжконтинентальні балістичні ракети, а також під ударом були інші об'єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"Завдали удару, використовуючи крилаті ракети FP-5 "Фламінго". Уражено підприємство воєнно-промислового комплексу "Воткинський завод" у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка, РФ). На території об’єкту зафіксовано пожежу. Результати уточнюються", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі зазначили, що "Воткинський завод" займається виробництвом:
- міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М";
- балістичних ракет ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для підводних човнів проєкту 955А "Борей-А";
- балістичних ракет типу 9М723-1 для ОТРК "Іскандер-М" і 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу "Кинжал".
Ураження логістики противника
Окрім вищевказаного, українські військові, попередньо, уразили Нєфтєгорський газопереробний завод у Самарській області РФ. Цей об'єкт задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. Внаслідок атаки на території підприємства зафіксовано пожежу, масштаби ураження уточнюються.
Крім того, на території тимчасово окупованої Донецької області Сили оборони уразили склад пально-мастильних матеріалів противника (у Донецьку) та майстерню з виробництва та обслуговування дронів (в районі н.п. Нова Каракуба).
Також у Генштабі додали, що у пологах (тимчасово окупованої частини Запорізької області) військові завдали ураження по складу матеріально-технічних засобів окупантів.
"Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються", - резюмували у Генеральному штабі.
Удари по території РФ
Нагадаємо, цієї ночі росіяни скаржилися, що у Воткінску (Удмуртія) було чутно гучні вибухи. Після цього в соцмережах з'явилися кадри, на яких було видно пожежу і дим на території "Воткінського заводу".
До слова, в цей момент співвласник компанії Fire Point, що виробляє "Фламінго", показав кадри запуску ракет, вказавши в пості фразу: "Без контексту. Контекст - пізніше".
Крім того, днями командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді показав список знищених об'єктів ВПК і енергетики Росії з початку 2026 року. Кількість уражених цілей становить цілі сотні, починаючи від Рязані і до Туапсе.