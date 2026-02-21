ua en ru
Сб, 21 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

"Фламінго" ударили по заводу міжконтинентальних балістичних ракет РФ

Субота 21 лютого 2026 16:07
UA EN RU
"Фламінго" ударили по заводу міжконтинентальних балістичних ракет РФ Фото: на території ураженого об’єкту зафіксовано пожежу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сили оборони в ніч на 21 лютого завдали ударів крилатими ракетами "Фламінго" по території РФ. Військові уразили "Воткинський завод", що виробляє міжконтинентальні балістичні ракети, а також під ударом були інші об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також: Потужніша за ATACMS і дістане до Москви: що відомо про нову українську ракету FP-9 від Fire Point

"Завдали удару, використовуючи крилаті ракети FP-5 "Фламінго". Уражено підприємство воєнно-промислового комплексу "Воткинський завод" у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка, РФ). На території об’єкту зафіксовано пожежу. Результати уточнюються", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що "Воткинський завод" займається виробництвом:

  • міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М";
  • балістичних ракет ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для підводних човнів проєкту 955А "Борей-А";
  • балістичних ракет типу 9М723-1 для ОТРК "Іскандер-М" і 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу "Кинжал".

Ураження логістики противника

Окрім вищевказаного, українські військові, попередньо, уразили Нєфтєгорський газопереробний завод у Самарській області РФ. Цей об'єкт задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. Внаслідок атаки на території підприємства зафіксовано пожежу, масштаби ураження уточнюються.

Крім того, на території тимчасово окупованої Донецької області Сили оборони уразили склад пально-мастильних матеріалів противника (у Донецьку) та майстерню з виробництва та обслуговування дронів (в районі н.п. Нова Каракуба).

Також у Генштабі додали, що у пологах (тимчасово окупованої частини Запорізької області) військові завдали ураження по складу матеріально-технічних засобів окупантів.

"Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються", - резюмували у Генеральному штабі.

Удари по території РФ

Нагадаємо, цієї ночі росіяни скаржилися, що у Воткінску (Удмуртія) було чутно гучні вибухи. Після цього в соцмережах з'явилися кадри, на яких було видно пожежу і дим на території "Воткінського заводу".

До слова, в цей момент співвласник компанії Fire Point, що виробляє "Фламінго", показав кадри запуску ракет, вказавши в пості фразу: "Без контексту. Контекст - пізніше".

Крім того, днями командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді показав список знищених об'єктів ВПК і енергетики Росії з початку 2026 року. Кількість уражених цілей становить цілі сотні, починаючи від Рязані і до Туапсе.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна фламінго Ракети Кинджал
Новини
Пів року шпигували за дронами РФ: хакери розкрили таємну роль Білорусі в ударах по Україні
Пів року шпигували за дронами РФ: хакери розкрили таємну роль Білорусі в ударах по Україні
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"