Горіли кораблі та літаки: дрони ударили по дорогій російській техніці в Криму

Сили оборони України завдали серії ударів по техніці та об'єктах росіян на тимчасово окупованих територіях України. Уражено два кораблі, два літаки та важка реактивна система залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"У межах системної роботи зі зниження бойових спроможностей держави-агресора Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах і техніці російськогого агресора на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України", - сказано у повідомленні.

Зокрема в ніч на 21 лютого на тимчасово окупованій території Криму в районі Інкермана уражено два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 "Охотник". Також у Євпаторії дрони уразили території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу два протичовнові літаки Бе-12.

В районі населеного пункту Астраханка на ТОТ Запорізької області дрони Сил оборони знищили реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С" росіян.

"Втрати противника та остаточні масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України продовжують системно знижувати бойовий потенціал агресора, позбавляючи його можливостей вести наступальні дії", - додали в Генштабі.