Українські дрони уразили нафтовий термінал у Тамані: деталі атаки

Сили безпілотних систем уразили нафтовий термінал у Краснодарському краї Росії. Також українські дрони знищили ЗРГК "Панцирь-С1" у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляється, у ніч на 15 лютого оператори 1-го окремого центру СБС у взаємодії з ССО та ГУР уразили експортний термінал нафти й нафтопродуктів "Таманьнефтегаз".

Це великий російський експортний термінал поблизу порту Тамань у Краснодарському краї.

Об’єкт спеціалізується на перевалці нафти, нафтопродуктів і зріджених вуглеводневих газів із резервуарних парків для подальшого відвантаження морськими суднами.

Термінал забезпечує функціонування експортної інфраструктури російської нафти та підтримує логістичні спроможності Чорноморського флоту РФ. Близькість до Кримського мосту й тимчасово окупованого Криму посилює його роль у тиловому забезпеченні угруповання противника в акваторії Чорного моря.

Унаслідок атаки зафіксовано серію вибухів. Детальні результати ураження уточнюються.

Крім того, за даними Генштабу, у районі селища Кача у Криму успішно уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

Також за минулу добу завдано ураження по об'єктах загарбників на інших напрямках. Зокрема, у районі окупованого села Вільне Донецької області уражено ремонтний підрозділ зі складу однієї з артилерійських бригад збройних сил РФ.

А у районі окупованої Любимівки Запорізької області зафіксовано влучання по району зосередження живої сили окупантів.

Втрати противника та завдані ворогу збитки уточнюються.