Штат полиции Кагарлыка полностью сократили

Фото: совещание силовиков (gp.gov.ua)

У Авакова заявляют, что сейчас на 10-15% меньше пыток, чем до реформы

После скандала с пытками и изнасилованием в Кагарлыке полностью сократили штат местного райотдела полиции. При этом глава в МВД ссылаются на то, что пытки есть в полиции каждой страны.

Об этом на совещании глав силовых ведомств по проблеме пыток в полиции заявил замглавы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Национальная полиция оперативно отреагировала на пытки и изнасилование в Кагарлыке.

"Четыре сотрудника были уволены, 5 отстранены и 10 привлечены к дисциплинарной ответственности...Штат Кагарлыцкого отдела полиции сокращен полностью", - отметил Цуцкиридзе.

Он также подчеркнул, что по статистике в полиции фиксируют на 10-15% меньше пыток, чем было в милиции. В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "в каждой полиции мира есть пытки", но украинские правоохранители их сейчас не скрывают и пытаются пресекать.

"Врадиевку пытались скрыть, мы не скрываем ничего!", - заявил Аваков.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подчеркнула, что случай в Кагарлыке стал вызовом для всей системы уголовной юстиции. Она также сообщила, что с начала 2020 года прокуратура сообщила о подозрении 56 правоохранителям, в том числе по 10 фактам пыток.

Напомним, в ООН выступили с обращением, в котором обратили внимание на то, что пытки в украинской полиции фиксировались и ранее; для решения этой проблемы необходимо принять быстрые и эффективные меры, чтобы изменить культуру полиции.

Скандал разгорелся в мае, когда стало известно об изнасиловании девушки в райотделе полиции Кагарлыка; на сегодня под стражей за это преступление находятся двое полицейских.

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Автор: Олег Черныш