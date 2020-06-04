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Полиция проводит обыски в университете Шевченко

Новости » Происшествия     04.06.2020 - 13:30
Полиция проводит обыски в университете Шевченко
Фото: Красный корпус университета Шевченко (РБК-Украина)

Следственные действия проводятся в рамках расследования коррупции в университете

Сотрудники Главного следственного управления Нацполиции проводят обыски в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Следственные действия проводятся под процессуальным руководством Службы безопасности.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Нацполиции Оксана Блищик.

По ее словам, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела по факту получения взятки служебным лицом.

"Следственные действия проводятся сотрудниками главного следственного управления совместно с коллегами из Службы безопасности в рамках расследования уголовного производства по статье 368 УКУ", - сообщила Блищик.

Детальная информация будет обнародована после завершения следственных действий, добавили в Нацполиции.

В феврале авторитетное издание QS World University Rankings обнародовало рейтинг самых престижных университетов мира, КНУ им. Шевченко, получил 541-550 место.

Также отметим, что Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко находится на 10 месте по расходам на подготовку одного студента по государственному заказу.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины КиевАндрей Шевченкообыскуниверситет
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