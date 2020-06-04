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Рада уволила вице-премьера Пристайко

Новости » Политика     04.06.2020 - 11:18
Рада уволила вице-премьера Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (wikimedia)

За это проголосовали 296 нардепов

Верховная рада уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Такое решение поддержали 296 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, нардепы одобрили проект постановления №3583 "Об увольнении Пристайко В.В. с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции".

Отметим, Пристайко с июля 2017 года указом пятого президента Петра Порошенко назначили главой миссии Украины при НАТО.

Затем 22 мая прошлого года он был назначен заместителем главы Администрации президента, а 29 августа по предложению президента Владимира Зеленского Рада назначила его министром иностранных дел.

При этом 4 марта нардепы проголосовали за отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра, что повлекло за собой отставку всего правительства. В тот же день ВР утвердила новый состав Кабмина, где Пристайко был назначен вице-премьером по вопросам евроинтеграции Украины.

Напомним, ранее стало известно, что Пристайко будет уволен с должности и поедет работать послом Украины в Великобритании.

Как писало РБК-Украина, на заседании 1 июня фракция "Слуга народа" обсудила кадровые перестановки в Кабинете министров.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная РадаВадим Пристайко
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