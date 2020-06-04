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Ткаченко назначили министром культуры

Новости » Политика     04.06.2020 - 11:55
Ткаченко назначили министром культуры
Фото: Александр Ткаченко (РБК-Украина)

Рада проголосовала за назначение Ткаченко

Нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко стал министром культуры. Такое решение приняла Верховная рада.

Соответствующее решение приняли депутаты на сегодняшнем заседании.

Так, 263 депутата поддержали назначение Ткаченко.

Отметим, он также написал заявление о досрочном сложении полномочий народного депутата и это решение поддержали 299 нардепов.

После этого Ткаченко принес присягу члена Кабинета министров Украины.

На своей странице в Facebook уже министр культуры Ткаченко написал, что реальная цифра, которую нужно направить на поддержку культуры и туризма - 3-4 млрд гривен.

Ранее он заявил о намерении принимать участие в праймериз "Слуги народа", где будет определен кандидат от партии в мэры Киева. И то, что он откажется от участия после назначения министром, Ткаченко не заявлял.

Добавим, Александр Ткаченко с 2008 года занимал должность генерального директора группы 1+1 медиа, в которую входят телеканалы "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бигуди", "Униан-ТВ", "1+1 International и Ukraine Today, сейлз-хаус Плюсы и компания по производству телеконтента 1+1 продакшн.

На выборах 2019 был избран народным депутатом от партии "Слуга народа", №9 в списке.

Отметим, в Украине долгое время не могли найти человека на должность министра культуры. Президент Владимир Зеленский даже заявлял, что в стране кадровый голод. Некоторое время выполняла обязанности министра Светлана Фоменко.

Как сообщало РБК-Украина, 1 июня фракция "Слуга народа" обсудила перестановки в Кабинете министров: нардепы определились с кандидатами на посты министров культуры и экологии.

Напомним, стало известно, кто войдет в Раду вместо Ткаченко.

Добавим, премьер-министр Денис Шмигаль внес в Верховную раду представление о назначении новых министров.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Александр Ткаченко
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