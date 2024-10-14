За тиждень росармія втратила літак з вертольотом і 8 установок ППО, - Сили оборони України
Українські захисники продовжують завдавати російському окупаційному контингенту суттєвих втрат в особовому складі та техніці. Протягом минулого тижня, зокрема, уражень зазнала як авіація противника, так і майже 10 систем протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка в Telegram.
Генерал-лейтенант розповів, що загалом за тиждень з 6 по 13 жовтня втрати російських загарбників в Україні склали:
- близько 8460 осіб особового складу,
- а також були знищені 1662 одиниці озброєння та військової техніки окупантів.
Що стосується техніки й озброєнь ворога, то йдеться про:
- 52 танки,
- 197 бойових броньованих машин,
- 318 артилерійських систем,
- 15 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ),
- 8 установок протиповітряної оборони (ППО),
- 578 одиниць автотехніки,
- 72 одиниці спецтехніки.
Окрім цього, додав генерал-лейтенант, українські захисники знищили російський літак, гелікоптер, щонайменше 6 ракет та 414 безпілотників оперативно тактичного рівня.
Втрати російських окупантів з тиждень з 6 по 13 жовтня (t.me/Pavliuk_KSV)
Раніше повідомлялося, що в Інституті вивчення війни (ISW) проаналізували нещодавні заяви у РФ про збитий нещодавно в Україні російський Су-34, та допустили, що ЗСУ могли уразити цей винищувач окупантів з літака F-16.
Також нагадаємо, у Генштабі інформували про збиття воїнами ЗСУ російського гелікоптера 10 жовтня.
Додамо, 6 жовтня в Головному управлінні розвідки Міноборони України показали відео, як бійці ГУР знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса".
Крім того, в Генштабі повідомляли, що за добу з 12 на 13 жовтня росіармія втратила 1300 солдатів, а також воїни ЗСУ знищили 49 ББМ, 29 артилерійських систем та 2 засоби ППО.
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