Дрон ГУР "вжалив" російську "Осу": яскраве відео
Українська військова розвідка знищила російський зенітно-ракетний комплекс "Оса". Вартість даної техніки сягає 10 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.
"Розвідники спалили російську "Осу" за 10 мільйонів доларів", - підкреслили в ГУР.
За даними розвідки, воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Крила" виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса".
Варто зауважити, що вартість ворожого автоматизованого ЗРК - 10 мільйонів доларів, тоді як вартість fpv-дрона, яким розвідники спалили "Осу" - кілька сотень доларів.
"Уроки цікавої математики продовжуватимуться!", - наголосили в управлінні.
Нагадаємо, що лише вчора, українські військові батальйону "Злі сапсани" 30 ОМБр знищили ворожий танк дроном "дракон". Події відбулись на Донецькому напрямку.
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