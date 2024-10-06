Дрон ГУР "вжалив" російську "Осу": яскраве відео

Українська військова розвідка знищила російський зенітно-ракетний комплекс "Оса". Вартість даної техніки сягає 10 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.

"Розвідники спалили російську "Осу" за 10 мільйонів доларів", - підкреслили в ГУР. За даними розвідки, воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Крила" виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса". Варто зауважити, що вартість ворожого автоматизованого ЗРК - 10 мільйонів доларів, тоді як вартість fpv-дрона, яким розвідники спалили "Осу" - кілька сотень доларів. "Уроки цікавої математики продовжуватимуться!", - наголосили в управлінні.

