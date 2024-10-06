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Дрон ГУР "вжалив" російську "Осу": яскраве відео

Україна, Неділя 06 жовтня 2024 17:53
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Дрон ГУР "вжалив" російську "Осу": яскраве відео Фото: розвідники спалили ворожу "Осу" (mil.in.ua)
Автор: Каріна Левицька

Українська військова розвідка знищила російський зенітно-ракетний комплекс "Оса". Вартість даної техніки сягає 10 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ГУР МО України.

"Розвідники спалили російську "Осу" за 10 мільйонів доларів", - підкреслили в ГУР.

За даними розвідки, воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Крила" виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Варто зауважити, що вартість ворожого автоматизованого ЗРК - 10 мільйонів доларів, тоді як вартість fpv-дрона, яким розвідники спалили "Осу" - кілька сотень доларів.

"Уроки цікавої математики продовжуватимуться!", - наголосили в управлінні.

Нагадаємо, що лише вчора, українські військові батальйону "Злі сапсани" 30 ОМБр знищили ворожий танк дроном "дракон". Події відбулись на Донецькому напрямку.

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ГУР Війна Росії проти України
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