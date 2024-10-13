За минулу добу росіяни втратили 1300 солдатів і дві системи ППО, - Генштаб

За останню добу з 12 на 13 жовтня, росіяни втратили на фронті 1300 солдатів, 49 бойових броньованих машин і 29 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

За даними ISW, Сили оборони не дозволяють росіянам просунутися біля Покровська. Натомість агресор тисне у Харківській та Запорізькій областях.

Найближчим часом у Польщі запрацює база протиракетної оборони. Варшава лобіює питання, щоб вона могла збивати також російські ракети, що атакують країну, а не лише іранські ракети, що летять на США.

Тим часом, за даними Генштабу, російські загарбники намагаються пробити оборону ЗСУ на чотирьох напрямках у Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.