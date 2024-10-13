За минулу добу росіяни втратили 1300 солдатів і дві системи ППО, - Генштаб
За останню добу з 12 на 13 жовтня, росіяни втратили на фронті 1300 солдатів, 49 бойових броньованих машин і 29 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 668 930 (+1300) осіб ліквідовано;
- танків - 8971 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 17 876 (+49) од.;
- артилерійських систем - 19 410 (+29) од.;
- РСЗВ - 1231 (+1) од.;
- засоби ППО - 978 (+2) од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16 992 (+45) од.;
- крилатих ракет - 2619 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 26 584 (+71) од.;
- спеціальної техніки - 3435 (+1) од.
Ситуація на фронті
За даними ISW, Сили оборони не дозволяють росіянам просунутися біля Покровська. Натомість агресор тисне у Харківській та Запорізькій областях.
Найближчим часом у Польщі запрацює база протиракетної оборони. Варшава лобіює питання, щоб вона могла збивати також російські ракети, що атакують країну, а не лише іранські ракети, що летять на США.
Тим часом, за даними Генштабу, російські загарбники намагаються пробити оборону ЗСУ на чотирьох напрямках у Донецькій області.
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