Вертоліт та понад тисячу окупантів: оновлені втрати Росії на фронті

Втрати Росії на фронті перевищили вже 666 тисяч солдатів. За останню добу українські захисники знищили 1140 росіян та збили ворожий вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 11 жовтня 2024 року орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

Варто зазначити, що протягом останніх місяців російські війська продовжують наступальні дії на декількох ділянках фронту. Росіяни зосереджують на Донецькій області, а саме на Покровському, Курахівському та Торецькому напрямку.

Нещодавно українські воїни вийшли з Вугледару, щоб уникнути оточення.

Також окупантам вдалося зайти до частини Торецька. Чому росіяни націлилися на це місто - у матеріалі РБК-Україна.

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