ЗСУ ймовірно збили російський винищувач Су-34 з американського F-16, - ISW
Російський військовий блогер стверджує, що український F-16 начебто збив російський винищувач Су-34. Якщо це підтвердиться, то стане першим фактом знищення пілотованого винищувача РФ з наданого західними партнерами літака для ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті зазначається, що тісно пов'язаний із російською авіацією російський військовий блогер 12 жовтня підтвердив втрату літака Су-34, але не надав додаткових подробиць про інцидент.
Блогер підтвердив, що екіпаж російського винищувача загинув, але зазначив, що ця втрата не була пов’язана з ударом ЗСУ. Інші військові блогери припускають, що Су-34 міг розбитися через технічну несправність або людську помилку.
Російський Telegram-канал, яким, як стверджується, керують російські повітряно-десантні офіцери та штаб російського угруповання сил "Днепр", повідомив, що український винищувач F-16, імовірно, збив російський винищувач Су-34, коли останній скидав фугасні авіабомби (ФАБ) з уніфікованими модулями планування та корекції (UMPC) на відстань близько 50 кілометрів від лінії фронту.
Пізніше, зазначається у звіті ISW, цей же Telegram-канал відреагував на інформацію, що Су-34 міг розбитися через технічну несправність або людську помилку і повідомив, що такі гіпотетичні сценарії все ще висвітлюють проблему застарілості російських літаків, а також непрофесіоналізму та виснаження пілотів.
Telegram-канал звинуватив пов'язаних із Кремлем військових блогерів у брехні про катастрофу Су-34 таі перешкоджанні російським військам розробляти плани протидії українській загрозі F-16.
Зазначається, що в березні 2024 року цей же Telegram-канал стверджував, що "Роскомнадзор" подав скаргу на канал за "дискредитацію" російського військового командувача.
"ISW не може самостійно підтвердити заяву Telegram-каналу. Однак якщо це підтвердиться, інцидент стане першим українським збиттям російського пілотованого літака з наданого Заходом винищувача F-16", - йдеться у звіті.
Винищувачі F-16 для України
З початку повномасштабного вторгнення офіційний Київ завернувся до західних партнерів з проханням надати Україні винищувачі F-16. Навесні 2023 року було створено авіаційну коаліцію під керівництвом Данії та Нідерландів. Спочатку до неї увійшли 10 країн, згодом приєдналася ще низка країн.
Українських пілотів навчали роботі на літаках цього типу в прискореному режимі. Зазвичай підготовка триває близько п'яти років, але тренування українців завершилося менш ніж за рік.
Перші F-16 Повітряні сили ЗСУ отримали на початку серпня цього року.
Отримані винищувачі брали активну участь у відбитті масштабної ракетної атаки на Україну 26 серпня. Згодом виявилося, що під час рейду один з F-16 розбився, пілот загинув.
Аналітики не виключають, що катастрофа могла статися через уламки збитої ворожої ракети.
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