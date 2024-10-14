За неделю росармия потеряла самолет с вертолетом и 8 установок ПВО, - Силы обороны Украины
Украинские защитники продолжают наносить российскому оккупационному контингенту существенные потери в личном составе и технике. За неделю, в частности, была поражена как авиация противника, так и почти 10 систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка в Telegram.
Генерал-лейтенант рассказал, что в целом за неделю с 6 по 13 октября потери российских захватчиков в Украине составили:
- около 8460 человек личного состава,
- а также были уничтожены 1662 единицы вооружения и военной техники оккупантов.
Что касается техники и вооружений врага, то речь идет о:
- 52 танках,
- 197 боевых бронированных машинах,
- 318 артиллерийских системах,
- 15 реактивных системах залпового огня (РСЗО),
- 8 установках противовоздушной обороны (ПВО),
- 578 единицах автотехники,
- 72 единицах спецтехники.
Кроме этого, добавил генерал-лейтенант, украинские защитники уничтожили российский самолет, вертолет, по меньшей мере, 6 ракет и 414 беспилотников оперативно тактического уровня.
Потери российских оккупантов за неделю с 6 по 13 октября (t.me/Pavliuk_KSV)
Ранее сообщалось, что в Институте изучения войны (ISW) проанализировали недавние заявления в РФ о сбитом недавно в Украине российском Су-34, и допустили, что ВСУ могли поразить этот истребитель оккупантов с самолета F-16.
Также напомним, в Генштабе информировали о сбитии воинами ВСУ российского вертолета 10 октября.
Добавим, 6 октября в Главном управлении разведки Минобороны Украины показали видео, как бойцы ГУР уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса".
Кроме того, в Генштабе сообщали, что за сутки с 12 на 13 октября россиармия потеряла 1300 солдат, а также воины ВСУ уничтожили 49 ББМ, 29 артиллерийских систем и 2 средства ПВО.
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