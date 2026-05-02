Тисячі жителів Москви та Підмосков'я залишилися без інтернету

Що сталося

Жителі столичного регіону Росії повідомляють про повну відсутність доступу до мережі через домашній Wi-Fi. Не відкриваються ані сайти, ані застосунки - навіть сторінки самих провайдерів недоступні.

Скарги надходять від клієнтів різних інтернет-компаній. Тобто проблема не прив'язана до одного оператора.

Мобільний інтернет, за словами користувачів, продовжує функціонувати без перебоїв.

Жодного офіційного коментаря від провайдерів чи влади поки що не надходило.