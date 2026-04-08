ua en ru
Ср, 08 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Постріл собі в ногу: в РФ цензура почала "косити" навіть провладні Z-канали

16:52 08.04.2026 Ср
2 хв
Кремлівська "машина зачистки" дала збій
aimg Сергій Козачук
Постріл собі в ногу: в РФ цензура почала "косити" навіть провладні Z-канали Фото: пропаганда в РФ втрачає перегляди через цензуру (Getty Images)

Російська цензура почала знищувати власну пропагандистську мережу. Через масові блокування перегляди провладних Z-каналів впали майже вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Наслідки блокувань для пропаганди

За інформацією ЦПД, на тлі спроб Кремля "зачистити" інформаційний простір, лояльні до влади ресурси зазнали суттєвих втрат.

За наявними даними, охоплення Z-каналів скоротилися приблизно на 41%, а аудиторія деяких медіа зменшилася більш ніж удвічі.

Система цензури в РФ перестала розрізняти "своїх" та "чужих", завдаючи удару по екосистемі, яка роками вибудовувалася для поширення пропаганди.

Курс на повну ізоляцію інтернету

Експерти фіксують загальну тенденцію до звуження інформаційного середовища в Росії. Для цього влада використовує тривалі відключення мобільного інтернету та тестування "білих списків" дозволених сайтів.

"Це лише демонструє абсурдність роботи інструментів цензури в РФ. Спочатку блокування мали на меті витіснити інакодумство, а тепер система "косить" усіх без розбору", - зазначають у ЦПД.

Головною метою Кремля залишається максимальний контроль над потоками інформації, заради якого влада готова жертвувати навіть ефективністю власних пропагандистів.

Цифровий ГУЛАГ та контроль ФСБ

Нагадаємо, останнім часом Росія вжила низку радикальних кроків для встановлення тотального контролю в мережі.

Зокрема, спецслужби РФ фактично скасували банківську таємницю, отримавши прямий доступ до рахунків та особистих переписок громадян.

Крім того, у десятках регіонів РФ, включаючи Москву, вже фіксували масові відключення зв'язку за прикладом Ірану та Китаю, що влада пояснює "захистом від зовнішніх загроз".

Також ФСБ офіційно отримала повноваження повністю вимикати інтернет та телефонний зв’язок у країні в межах нових механізмів контролю над комунікаційними мережами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Інтернет Пропагандист
Новини
Аналітика
