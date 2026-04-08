Постріл собі в ногу: в РФ цензура почала "косити" навіть провладні Z-канали

Російська цензура почала знищувати власну пропагандистську мережу. Через масові блокування перегляди провладних Z-каналів впали майже вдвічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

Наслідки блокувань для пропаганди

За інформацією ЦПД, на тлі спроб Кремля "зачистити" інформаційний простір, лояльні до влади ресурси зазнали суттєвих втрат.

За наявними даними, охоплення Z-каналів скоротилися приблизно на 41%, а аудиторія деяких медіа зменшилася більш ніж удвічі.

Система цензури в РФ перестала розрізняти "своїх" та "чужих", завдаючи удару по екосистемі, яка роками вибудовувалася для поширення пропаганди.

Курс на повну ізоляцію інтернету

Експерти фіксують загальну тенденцію до звуження інформаційного середовища в Росії. Для цього влада використовує тривалі відключення мобільного інтернету та тестування "білих списків" дозволених сайтів.

"Це лише демонструє абсурдність роботи інструментів цензури в РФ. Спочатку блокування мали на меті витіснити інакодумство, а тепер система "косить" усіх без розбору", - зазначають у ЦПД.

Головною метою Кремля залишається максимальний контроль над потоками інформації, заради якого влада готова жертвувати навіть ефективністю власних пропагандистів.