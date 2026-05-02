Тысячи жителей Москвы и Подмосковья остались без интернета

Что произошло

Жители столичного региона России сообщают о полном отсутствии доступа к сети через домашний Wi-Fi. Не открываются ни сайты, ни приложения - даже страницы самих провайдеров недоступны.

Жалобы поступают от клиентов разных интернет-компаний. То есть проблема не привязана к одному оператору.

Мобильный интернет, по словам пользователей, продолжает функционировать без перебоев.

Никакого официального комментария от провайдеров или власти пока не поступало.