Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Тысячи жителей Москвы и Подмосковья остались без интернета

18:10 02.05.2026 Сб
1 мин
Что известно о сбое?
aimg Елена Чупровская
Фото: тысячи людей не могут зайти даже на сайт провайдера (24tv)

В Москве и Подмосковье тысячи людей остались без домашнего интернета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Что произошло

Жители столичного региона России сообщают о полном отсутствии доступа к сети через домашний Wi-Fi. Не открываются ни сайты, ни приложения - даже страницы самих провайдеров недоступны.

Жалобы поступают от клиентов разных интернет-компаний. То есть проблема не привязана к одному оператору.

Мобильный интернет, по словам пользователей, продолжает функционировать без перебоев.

Никакого официального комментария от провайдеров или власти пока не поступало.

Напомним, Россия последовательно усиливает контроль над цифровым пространством.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство цифрового развития РФ продвигает идею платной электронной почты для предпринимателей, а за использование VPN планируют взимать отдельный сбор. Тех, кто пытается обойти ограничения, власти намерены наказывать финансово.

Впрочем, цифровая цензура в РФ дала неожиданный эффект: из-за массовых блокировок просмотры провластных Z-каналов сократились почти на 41%.

Система перестала различать "своих" и "чужих" - и бьет по всем без разбора.

