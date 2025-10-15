Тисячі вакансій і дефіцит кадрів: де в Україні знайти роботу найлегше

Основна місія Державної служби зайнятості - допомогти кожному українцю знайти бажану роботу, а роботодавцям - допомогти знайти потрібних їм людей.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла директорка ДСЗ Юлія Жовтяк.
Експерт нагадала, що Державна служба статистики України не оприлюднює дані щодо рівня безробіття населення з 2022 року, тому ДСЗ оперує власними цифрами.
"За даними на 1 жовтня, за допомогою Державної служби зайнятості 143 тисячі людей шукали роботу. Із них 93 тисячі - мали статус безробітного. Разом із тим на нашому Єдиному порталі вакансій, який об'єднує пропозиції роботи й інших учасників ринку, зараз розміщено майже 240 тисяч вакансій. Це для порівняння попиту і пропозиції", - поділилась Жовтяк.
Водночас вона повідомила, що найлегше знайти роботу у великих містах та їхніх сателітах.
Йдеться насамперед про:
"Але тут - і найвищий дефіцит кадрів", - визнала директорка ДСЗ.
Як приклад вона навела дані по столиці, де на понад 70 тис. вакансій - близько 4 тис. шукачів роботи, та по Львівській області, де на 25 тис. пропозицій - близько 8 тис. потенційних працівників.
Тим часом найважче з роботою, з об'єктивних причин, на прифронтових територіях.
"У Донецькій області чисельність шукачів роботи перевищує кількість вакансій вдесятеро, у Херсонській - втричі, у Миколаївській - вдвічі", - підсумувала Жовтяк.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Державна служба зайнятості запустила "розумний" сервіс для пошуку роботи в Україні на основі штучного інтелекту (ШІ).
Крім того, ми розповідали про експериментальний проект ДСЗ, в межах якого українки можуть навчатись на умовно "чоловічі" професії, та пояснювали, які спеціальності - особливо популярні серед жінок.
