Тысячи вакансий и дефицит кадров: где в Украине найти работу легче всего

Где в Украине найти работу сегодня легче всего

Эксперт напомнила, что Государственная служба статистики Украины не обнародует данные по уровню безработицы населения с 2022 года, поэтому ГСЗ оперирует собственными цифрами.

"По данным на 1 октября, с помощью Государственной службы занятости 143 тысячи человек искали работу. Из них 93 тысячи - имели статус безработного. Вместе с тем на нашем Едином портале вакансий, который объединяет предложения работы и других участников рынка, сейчас размещено почти 240 тысяч вакансий. Это для сравнения спроса и предложения", - поделилась Жовтяк.

В то же время она сообщила, что легче всего найти работу в крупных городах и их сателлитах.

Речь идет прежде всего про:

Киев;

Киевскую область;

Львовскую область.

"Но здесь - и самый высокий дефицит кадров", - признала директор ГСЗ.

В качестве примера она привела данные по столице, где на более 70 тыс. вакансий - около 4 тыс. соискателей работы, и по Львовской области, где на 25 тыс. предложений - около 8 тыс. потенциальных работников.

Между тем тяжелее всего с работой, по объективным причинам, на прифронтовых территориях.

"В Донецкой области численность соискателей работы превышает количество вакансий в десять раз, в Херсонской - втрое, в Николаевской - вдвое", - подытожила Жовтяк.