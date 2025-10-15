RU

Общество Образование Деньги Изменения

Тысячи вакансий и дефицит кадров: где в Украине найти работу легче всего

В некоторых областях Украины найти работу во время войны проще, чем в других (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко, Василина Копытко

Основная миссия Государственной службы занятости - помочь каждому украинцу найти желаемую работу, а работодателям - помочь найти нужных им людей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор ГСЗ Юлия Жовтяк.

Где в Украине найти работу сегодня легче всего

Эксперт напомнила, что Государственная служба статистики Украины не обнародует данные по уровню безработицы населения с 2022 года, поэтому ГСЗ оперирует собственными цифрами.

"По данным на 1 октября, с помощью Государственной службы занятости 143 тысячи человек искали работу. Из них 93 тысячи - имели статус безработного. Вместе с тем на нашем Едином портале вакансий, который объединяет предложения работы и других участников рынка, сейчас размещено почти 240 тысяч вакансий. Это для сравнения спроса и предложения", - поделилась Жовтяк.

В то же время она сообщила, что легче всего найти работу в крупных городах и их сателлитах.

Речь идет прежде всего про:

  • Киев;
  • Киевскую область;
  • Львовскую область.

"Но здесь - и самый высокий дефицит кадров", - признала директор ГСЗ.

В качестве примера она привела данные по столице, где на более 70 тыс. вакансий - около 4 тыс. соискателей работы, и по Львовской области, где на 25 тыс. предложений - около 8 тыс. потенциальных работников.

Между тем тяжелее всего с работой, по объективным причинам, на прифронтовых территориях.

"В Донецкой области численность соискателей работы превышает количество вакансий в десять раз, в Херсонской - втрое, в Николаевской - вдвое", - подытожила Жовтяк.

Напомним, ранее мы сообщали, что Государственная служба занятости запустила "умный" сервис для поиска работы в Украине на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Кроме того, мы рассказывали об экспериментальном проекте ГСЗ, в рамках которого украинки могут учиться на условно "мужские" профессии, и объясняли, какие специальности - особенно популярны среди женщин.

Читайте также, с какого возраста разрешено работать в Украине (и при каких условиях) и что компании готовы предлагать некоторым работникам (кроме зарплаты), чтобы "закрыть" свои потребности.

