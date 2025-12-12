Тисячі людей без світла та води, ускладнений рух транспорту: наслідки атаки на Одещину

На ранок 12 грудня через нічну російську атаку на Одещині без світла залишаються близько 90 тисяч абонентів. Є перебої з водопостачанням та ускладнений рух громадського транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.
За словами Кіпера, для допомоги регіонам Уряд ухвалює рішення для оптимізації енергоспоживання, щоб вивільнити додаткові обсяги електроенергії.
"Наразі триває оцінка уражень та можливостей для перепідключення. Фахівці вже працюють над відновленням. Критична інфраструктура та підприємства переходять на роботу від генераторів", - йдеться у повідомленні.
Голова ОВА додав, що у зв’язку з атаками також зафіксовано перебої водопостачанням. Ускладнений рух громадського транспорту.
В Одесі посилено вихід автобусів на маршрути, які дублюють рух електротранспорту, а також додано три соціальних маршрути.
Наразі на території Одеси розгорнуто 161 пункт незламності, 356 пунктів - в області. Роботу ще 18 пунктів забезпечують поліцейські та рятувальники.
За інформацією Кіпера, пункти незламності вже відвідали понад 400 людей.
Нагадаємо, сьогодні вночі в Одесі та області пролунала серія вибухів.
Згодом стало відомо, що російські окупанти вчергове завдали ударів безпілотниками по об’єктах енергетичної інфраструктури області.
У ДТЕК повідомили, що постраждала їхня підстанція - це була вже 20-та підстанція, яка зазнала значних пошкоджень в Одеській області. Також під удар на Одещині потрапив обʼєкт іншої енергетичної компанії.
Крім того, під час нічної атаки на Одеський район було пошкоджено складські приміщення, адміністративна будівля та гараж. Спалахнули пожежі - їх ліквідували рятувальники.
Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.
За даними Повітряних сил, сьогодні вночі Росія випустила по Україні 80 безпілотників. Силам ППО вдалося збити 64 ворожих безпілотників.
Зафіксовано влучання 12 ударних дроніа на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.