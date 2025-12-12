Тисячі людей без світла та води, ускладнений рух транспорту: наслідки атаки на Одещину

За словами Кіпера, для допомоги регіонам Уряд ухвалює рішення для оптимізації енергоспоживання, щоб вивільнити додаткові обсяги електроенергії.

"Наразі триває оцінка уражень та можливостей для перепідключення. Фахівці вже працюють над відновленням. Критична інфраструктура та підприємства переходять на роботу від генераторів", - йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що у зв’язку з атаками також зафіксовано перебої водопостачанням. Ускладнений рух громадського транспорту.

В Одесі посилено вихід автобусів на маршрути, які дублюють рух електротранспорту, а також додано три соціальних маршрути.

Наразі на території Одеси розгорнуто 161 пункт незламності, 356 пунктів - в області. Роботу ще 18 пунктів забезпечують поліцейські та рятувальники.

За інформацією Кіпера, пункти незламності вже відвідали понад 400 людей.