Тысячи людей без света и воды, затруднено движение транспорта: последствия атаки в Одесской области

По словам Кипера, для помощи регионам правительство принимает решение для оптимизации энергопотребления, чтобы высвободить дополнительные объемы электроэнергии.

"Сейчас идет оценка поражений и возможностей для переподключения. Специалисты уже работают над восстановлением. Критическая инфраструктура и предприятия переходят на работу от генераторов", - говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что в связи с атаками также зафиксированы перебои с водоснабжением. Затруднено движение общественного транспорта.

В Одессе усилен выход автобусов на маршруты, которые дублируют движение электротранспорта, а также добавлены три социальных маршрута.

Сейчас на территории Одессы развернут 161 пункт несокрушимости, 356 пунктов - в области. Работу еще 18 пунктов обеспечивают полицейские и спасатели.

По информации Кипера, пункты несокрушимости уже посетили более 400 человек.