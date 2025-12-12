В Одесі пролунали вибухи після запуску ворожих дронів з півдня

В Одесі вночі 12 грудня пролунала серія вибухів після повідомлень про те, що на область направляються групи російських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне в Telegram.

Слід зазначити, що місцеві пабліки в Telegram повідомляють про прильоти та публікують відео наслідків атаки, також йдеться про пожежі.

"Ворожі ударні БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на південь Одещини", - наприклад повідомляли Повітряні Сили о 1:08.

Приблизно за годину до цього в регіоні оголосили повітряну тривогу, а військові повідомляли про рух груп ударних безпілотників росіян.

"В Одесі пролунали вибухи. Ще вибухи в Одесі", - повідомило видання.

Попередні атаки на область та місто

Нагадаємо, напередодні росіяни атакували об'єкт енергетики в Одеській області. В результаті обстрілу виникло кілька пожеж.

Два приватних будинки зазнали ушкоджень, було вибито скління й двері адмінбудівлі. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Ще РБК-Україна писало, що Одеська область в ніч на 27 листопада перебувала під ударом російських безпілотників. Через атаку були пошкоджено два житлові будинки, кінно-спортивний клуб та будівлі АЗС.